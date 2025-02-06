В Украине рекордный спрос на IT-специалистов с начала большой войны

За январь 2025 года компании на DOU опубликовали 6445 IT-вакансий, что стало самым большим показателем с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. По сравнению с декабрем прошлого года добавилась 1861 вакансия. Нынешний показатель также составил 1,4 тыс. больше, чем в январе прошлого года. Об этом говорится в исследовании отраслевого портала DOU.

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Лидеры направлений по количеству вакансий

В пятерке направлений по количеству вакансий в январе:

Marketing — 722,

Sales — 382,

QA — 381,

Analyst в 359,

Front-end — 324.

Наибольший прирост имели: Marketing — +204 вакансии в месяц, Sales — +143 вакансии и Front-end — + 119.

Некоторые категории впервые превысили уровень, который был до полномасштабки, или достигли его — Architect (48 вакансий), Design (278), Product Manager (204), SEO (72), Support (209).

Однако количество вакансий для разработчиков, QA и многих других технических специализаций пока далеко от показателей трехлетней давности.

В сфере miltech также зафиксирован рекорд — 312 вакансий в январе.

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Конкуренция

Среднее количество отзывов на вакансию возросло до 26,6, а количество откликавшихся на вакансии (20,4 тысячи) кандидатов и самих отзывов (124 тысячи) в январе стали рекордными.

Наиболее конкурентными направлениями были:

front-end — 94,6 отзыва на вакансию,

QA — 70,7 отзыва.

Самые активные компании

Тройка активных компаний в январе не изменилась. Из новых компаний в списке — RISK Inc, Brainstack, Growe, Newxel, «Действие».

Компании, разместившие больше всего вакансий в январе:

Genesis — 127 вакансий,

N-iX — 64,

SKELAR — 64,

EVOPLAY — 63,

AUDM — 56.