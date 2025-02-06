За январь 2025 года компании на DOU опубликовали 6445 IT-вакансий, что стало самым большим показателем с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. По сравнению с декабрем прошлого года добавилась 1861 вакансия. Нынешний показатель также составил 1,4 тыс. больше, чем в январе прошлого года. Об этом говорится в исследовании отраслевого портала DOU.
В Украине рекордный спрос на IT-специалистов с начала большой войны
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Лидеры направлений по количеству вакансий
В пятерке направлений по количеству вакансий в январе:
- Marketing — 722,
- Sales — 382,
- QA — 381,
- Analyst в 359,
- Front-end — 324.
Наибольший прирост имели: Marketing — +204 вакансии в месяц, Sales — +143 вакансии и Front-end — + 119.
Некоторые категории впервые превысили уровень, который был до полномасштабки, или достигли его — Architect (48 вакансий), Design (278), Product Manager (204), SEO (72), Support (209).
Однако количество вакансий для разработчиков, QA и многих других технических специализаций пока далеко от показателей трехлетней давности.
В сфере miltech также зафиксирован рекорд — 312 вакансий в январе.
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Конкуренция
Среднее количество отзывов на вакансию возросло до 26,6, а количество откликавшихся на вакансии (20,4 тысячи) кандидатов и самих отзывов (124 тысячи) в январе стали рекордными.
Наиболее конкурентными направлениями были:
- front-end — 94,6 отзыва на вакансию,
- QA — 70,7 отзыва.
Самые активные компании
Тройка активных компаний в январе не изменилась. Из новых компаний в списке — RISK Inc, Brainstack, Growe, Newxel, «Действие».
Компании, разместившие больше всего вакансий в январе:
- Genesis — 127 вакансий,
- N-iX — 64,
- SKELAR — 64,
- EVOPLAY — 63,
- AUDM — 56.
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