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6 февраля 2025, 18:31 Читати українською

В Украине рекордный спрос на IT-специалистов с начала большой войны

За январь 2025 года компании на DOU опубликовали 6445 IT-вакансий, что стало самым большим показателем с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. По сравнению с декабрем прошлого года добавилась 1861 вакансия. Нынешний показатель также составил 1,4 тыс. больше, чем в январе прошлого года. Об этом говорится в исследовании отраслевого портала DOU.

За январь 2025 года компании на DOU опубликовали 6445 IT-вакансий, что стало самым большим показателем с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
Фото: pixabay.com

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Лидеры направлений по количеству вакансий

В пятерке направлений по количеству вакансий в январе:

  • Marketing — 722,
  • Sales — 382,
  • QA — 381,
  • Analyst в 359,
  • Front-end — 324.

Наибольший прирост имели: Marketing — +204 вакансии в месяц, Sales — +143 вакансии и Front-end — + 119.

Некоторые категории впервые превысили уровень, который был до полномасштабки, или достигли его — Architect (48 вакансий), Design (278), Product Manager (204), SEO (72), Support (209).

Однако количество вакансий для разработчиков, QA и многих других технических специализаций пока далеко от показателей трехлетней давности.

В сфере miltech также зафиксирован рекорд — 312 вакансий в январе.

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Конкуренция

Среднее количество отзывов на вакансию возросло до 26,6, а количество откликавшихся на вакансии (20,4 тысячи) кандидатов и самих отзывов (124 тысячи) в январе стали рекордными.

Наиболее конкурентными направлениями были:

  • front-end — 94,6 отзыва на вакансию,
  • QA — 70,7 отзыва.

Самые активные компании

Тройка активных компаний в январе не изменилась. Из новых компаний в списке — RISK Inc, Brainstack, Growe, Newxel, «Действие».

Компании, разместившие больше всего вакансий в январе:

  • Genesis — 127 вакансий,
  • N-iX — 64,
  • SKELAR — 64,
  • EVOPLAY — 63,
  • AUDM — 56.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+28
financialGenius
financialGenius
6 февраля 2025, 18:50
#
Эх … гетьманцеву спасибо нужно сказать что гробит такую отрасль … стало совсем не выгодно работать через Украинский фоп 3 группы ит специалистам находясь в Европе … много рисков, а денег мало … через пару лет угробит эту отрасль в корне …
+
0
bonv
bonv
6 февраля 2025, 20:57
#
Спочатку витискають з України тупими законами, а потім дефіцит. З чого б то дефіцит…
+
0
bonv
bonv
6 февраля 2025, 20:58
#
Гірше ж точно не буде? © Нелохи з непрофанами простроченими,.
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