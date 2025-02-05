Украина в марте получит очередной транш от Euroclear на 2 млрд евро

Сумма замороженных российских активов в депозитарии Euroclear (Бельгия) составляет 183 млрд евро . По доходам от них Украина получит в марте 2025 года очередной транш на 2 млрд евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroclear.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Euroclear осуществила первый платеж за первое полугодие 2024 года в размере около 1,55 млрд евро в Европейский фонд для Украины в июле 2024 года. Ожидается, что второй платеж за второе полугодие 2024 года состоится в марте 2025 года и должен составить около 2 млрд евро», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в депозитарии, вторжение россии в Украину в феврале 2022 года привело к применению международных санкций по всему рынку. Euroclear рассматривает применение международных санкций как ключевое обязательство.

Читайте также: ЕС хочет позволить Euroclear использовать замороженные активы россии — Politico

«В результате санкций заблокированы купонные платежи и погашения, принадлежащие подсанкционным организациям, продолжают накапливаться на балансе Euroclear Bank. К концу декабря 2024 года баланс Euroclear Bank составил 212 млрд евро, из которых 183 млрд евро относятся к подсанкционным российским активам.

В 2024 году проценты, возникающие по остаткам денежных средств по активам, находящимся под санкциями против россии, составили примерно 6,9 млрд евро.

С учетом бельгийского корпоративного налога, эти доходы принесли 1,7 млрд налоговых поступлений для бельгийского государства.

Кроме того, Euroclear удержала из этой суммы 10% для соблюдения требований к капиталу и управлению рисками.

«Постепенное снижение ставок привело к постепенному снижению процентных доходов, связанных с активами Центрального банка россии, в 2024 году, в то же время перспективы будущих процентных доходов, вероятно, продолжат снижаться, хотя и будут зависеть от будущих решений по политике», — говорится в сообщении.

Напомним

Совет Европейского союза ввел нормы, обязывающие центральные депозитарии, в которых хранятся активы Банка россии на сумму более 1 млн евро, с 15 февраля применять специальные правила по денежным остаткам, которые накапливаются в них из-за ограничительных мер против россии.

Теперь депозитарии должны вести отдельный учет таких средств и отдельно учитывать прибыль, полученную из этих активов. Они не имеют права самостоятельно распоряжаться этой прибылью, в том числе направлять ее на выплаты дивидендов. Прибыль, полученная от инвестирования скучных активов, с 15 февраля должна направляться в европейский фонд помощи Украине.

Читайте: Euroclear в первом квартале заработал 1,56 млрд евро на замороженных российских активах

Прибыль, полученная от заблокированных активов ЦБ россии в 2022—2023 годах, власти ЕС позволили Euroclear сохранить себе как «страховку» на случай судебных исков со стороны россии или других стран. По итогам всего прошлого года депозитарий заработал 4,4 млрд евро от инвестирования замороженных российских активов, а в 2022 году — 0,8 млрд евро.

В июле депозитарий осуществил первый перечисление в европейский фонд помощи Украине на 1,55 млрд евро. Всего же на конец сентября Euroclear зарезервировал с этой целью 2,888 млрд евро (эта сумма включает уже произведенный платеж), следует из его отчетности.

Читайте также: В ЕС решили не передавать Украине доходы от замороженных российских активов за 2022−2023 годы — СМИ

Депозитарий отметил, что будущие доходы от российских активов зависят от меняющихся процентных ставок в экономике. По подсчетам Euroclear, снижение ставки Европейским центробанком (ЕЦБ) на 0,25 процентного пункта (п.п.) сокращает потенциальные отчисления депозитария в Европейский фонд помощи Украине в квартальном выражении на 51 млн. евро.