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5 февраля 2025, 10:48 Читати українською

Nissan хочет отказаться от условий слияния с Honda

Японские автопроизводители Nissan и Honda в декабре объявили о слиянии, но теперь Nissan планирует отказаться от этого плана, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Японские автопроизводители Nissan и Honda в декабре объявили о слиянии, но теперь Nissan планирует отказаться от этого плана, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноПо соглашению, компании должны были войти в один холдинг на равноправных условиях, но недавно Honda представила новое предложение.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По соглашению, компании должны были войти в один холдинг на равноправных условиях, но недавно Honda представила новое предложение. Согласно ему, Nissan стал бы «дочкой» Honda.

Первую компанию это не устраивает, потому появилась угроза, что Nissan не пойдет на слияние. Окончательное решение не принято, совет директоров компании соберется по этому поводу позднее в среду.

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Накануне, 4 февраля, агентство Kyodo сообщило о новых условиях, предложенных Honda Nissan. Оно описало их как «серьезное изменение» первоначально плана слияния.

Холдинговую компанию производители собирались создать к августу 2026-го. Участвовать в объединении могла и Mitsubishi (Nissan владеет 24% ее акций), но источники Reuters и Kyodo сообщали, что компания склоняется к отказу от объединения.

Напомним

Honda является вторым по величине автопроизводителем Японии, а Nissan — третьим. В случае слияния новая компания стала бы третьей по величине в мире автомобильной группой по объему продаж автомобилей после Toyota и Volkswagen.

Решение об объединении компании приняли на фоне роста конкуренции с китайскими концернами, такими как BYD, и американской Tesla.

Читайте также: Акции Nissan взлетели на 24% на новостях о возможном слиянии с Honda

Кроме того, Nissan находится в кризисной ситуации и из-за этого идет на сокращение расходов. В ноябре компания объявила, что сократит около 9 тыс. сотрудников по всему миру, а также производственные мощности на 20%.

Bloomberg сообщал, что трудности в переговорах о слиянии были связаны еще и с тем, что более 35% акций Nissan принадлежат французскому концерну Renault (стоимость пакета примерно $3,6 млрд). Honda обратилась к Nissan с просьбой выкупить долю, принадлежащую Renault, поскольку если кто-то другой выкупит ее, то Nissan может подвергнуться нежелательному иностранному влиянию.

Агентство отмечало, что Nissan будет трудно осуществить выкуп из-за финансовых сложностей. Reuters сообщал, что Renault открыт к слиянию, но пытался максимизировать стоимость своей доли.

«Минфин» писал, что Nissan может прекратить существование через год, если не найдет инвестора.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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