Honda и Nissan могут объединить усилия в производстве автомобилей

Honda и Nissan рассматривают возможность производства автомобилей на заводах друг друга в рамках своего плана углубления связей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

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Honda также рассматривает возможность поставок гибридных автомобилей для Nissan в рамках плана, который может привести к потенциальному слиянию, но источник информации не упоминается.

Слияние Honda, второй по величине автомобильной компании Японии, и Nissan, третьей по величине, может создать третью по величине автомобильную группу в мире по объему продаж автомобилей после Toyota и Volkswagen с годовым объемом производства в 7,4 млн авто.

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«Как было объявлено в марте и августе, наша компания, Nissan и Mitsubishi Motors находятся в процессе объединения наших сильных сторон и изучения потенциальных форм сотрудничества, но пока ничего не решено», — заявил представитель Honda.

Этот шаг связан с беспокойством по поводу того, как политика новоизбранного президента США Дональда Трампа может повлиять на производство из-за его обещаний ввести протекционистские торговые мероприятия.

Напомним

«Минфин» писал, что Nissan может прекратить существование через год, если не найдет инвестора.

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