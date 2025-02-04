Президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает Государственный департамент США.
Госсекретаря США Рубио назначили и.о. администратора USAID
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Что известно
«Есть вещи, которые мы делаем через USAID, которые мы должны продолжать делать, и мы будем продолжать делать… Но все, что они делают, должно согласовываться с национальным интересом и внешней политикой Соединенных Штатов. Наша цель заключалась в том, чтобы согласовать нашу внешнюю помощь с национальными интересами. Но если вы посетите миссию за миссией, посольство за посольством по всему миру, то часто увидите, что во многих случаях USAID участвует в программах, противоречащих тому, что мы пытаемся сделать в рамках нашей национальной стратегии с этой страной или с этим регионом. Так не может продолжаться дальше», — заявил Рубио.
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Предыстория
20 января в день инаугурации президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.
3 февраля Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.
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