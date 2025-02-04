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4 февраля 2025, 10:58 Читати українською

Госсекретаря США Рубио назначили и.о. администратора USAID

Президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает Государственный департамент США.

Президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.

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Что известно

«Есть вещи, которые мы делаем через USAID, которые мы должны продолжать делать, и мы будем продолжать делать… Но все, что они делают, должно согласовываться с национальным интересом и внешней политикой Соединенных Штатов. Наша цель заключалась в том, чтобы согласовать нашу внешнюю помощь с национальными интересами. Но если вы посетите миссию за миссией, посольство за посольством по всему миру, то часто увидите, что во многих случаях USAID участвует в программах, противоречащих тому, что мы пытаемся сделать в рамках нашей национальной стратегии с этой страной или с этим регионом. Так не может продолжаться дальше», — заявил Рубио.

Читайте также: Илон Маск объявил о начале ликвидации USAID

Предыстория

20 января в день инаугурации президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.

3 февраля Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.

Читайте также: Финансирование USAID: В 2024 году Украина получила почти $5,5 миллиарда

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
4 февраля 2025, 12:13
#
Пхах, який епічний облом для тих хто зловтішався що українські ЗМІ тепер залишаться без фінансування і буде лише пропаганда від хвиль та знай.уа.
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