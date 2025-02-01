Полиция Бали ведет расследование касательно обвинения в похищении и ограблении гражданина Украины группой из девяти граждан рф, которые силой заставили украинца передать криптовалюту на сумму $214 429. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на слова главного комиссара Ариасанда.
Банда россиян похитила украинца на Бали и пытками заставила отдать криптоактивы на $214 тысяч
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«Это дело сейчас расследует Уголовно-розыскный отдел полиции Бали», — отметил Ариасанда.
Подробности
По данным полицейского отчета, инцидент произошел еще 15 декабря 2024 года в районе Южный Кута региона Бадунг. Украинец Игорь Ермаков и его водитель ехали на автомобиле BMW, когда неожиданно их авто заблокировали две другие машины спереди и сзади.
Четверо мужчин в масках, вооруженные ножами, молотками и пистолетами, заставили его и водителя выйти, после чего надели наручники и завязали глаза.
Затем пострадавших отвезли в виллу, где злоумышленники забрали мобильный телефон украинца, избили его и заставили перевести свои криптовалютные активы со счета Binance на два счета, подконтрольные преступникам.
В результате нападения у Ермакова диагностирована травма правого уха, обоих запястий. Также он получил многочисленные синяки.
Ариасанда отметил, что полиция рассматривает это дело как приоритетное и работает над идентификацией и арестом подозреваемых.
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Про це повідомила видання Національна поліція України.
«За задумами замовників, молодшого брата повинні були викрасти й піддати тортурам, аби змусити його віддати їм флешку з доступами до криптогаманця, на якому нібито є 500 000 доларів», — йдеться в повідомленні.
Оперативники інсценували викрадення, надсилаючи старшому брату закривавлені фото, аби підтвердити «успіх» операції. Після цього батько звернувся до колишньої дружини з вимогою віддати флешку та перерахувати гроші за звільнення сина. Після отримання доказів замовники передали другий транш «виконавцю».
На даний момент батькові та старшому сину готуються заочні підозри за вимагання, а також матеріали для оголошення їх у розшук. За свої злочини їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.