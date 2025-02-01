Банда россиян похитила украинца на Бали и пытками заставила отдать криптоактивы на $214 тысяч

Полиция Бали ведет расследование касательно обвинения в похищении и ограблении гражданина Украины группой из девяти граждан рф, которые силой заставили украинца передать криптовалюту на сумму $214 429. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на слова главного комиссара Ариасанда.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Это дело сейчас расследует Уголовно-розыскный отдел полиции Бали», — отметил Ариасанда.

Подробности

По данным полицейского отчета, инцидент произошел еще 15 декабря 2024 года в районе Южный Кута региона Бадунг. Украинец Игорь Ермаков и его водитель ехали на автомобиле BMW, когда неожиданно их авто заблокировали две другие машины спереди и сзади.

Четверо мужчин в масках, вооруженные ножами, молотками и пистолетами, заставили его и водителя выйти, после чего надели наручники и завязали глаза.

Затем пострадавших отвезли в виллу, где злоумышленники забрали мобильный телефон украинца, избили его и заставили перевести свои криптовалютные активы со счета Binance на два счета, подконтрольные преступникам.

В результате нападения у Ермакова диагностирована травма правого уха, обоих запястий. Также он получил многочисленные синяки.

Ариасанда отметил, что полиция рассматривает это дело как приоритетное и работает над идентификацией и арестом подозреваемых.