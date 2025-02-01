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1 февраля 2025, 16:13 Читати українською

Банда россиян похитила украинца на Бали и пытками заставила отдать криптоактивы на $214 тысяч

Полиция Бали ведет расследование касательно обвинения в похищении и ограблении гражданина Украины группой из девяти граждан рф, которые силой заставили украинца передать криптовалюту на сумму $214 429. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на слова главного комиссара Ариасанда.

Полиция Бали расследует обвинения в похищении и ограблении гражданина Украины группой из девяти граждан рф, которые силой заставили украинца передать криптовалюту на сумму $214 429.
Фото: pixabay.com

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«Это дело сейчас расследует Уголовно-розыскный отдел полиции Бали», — отметил Ариасанда.

Подробности

По данным полицейского отчета, инцидент произошел еще 15 декабря 2024 года в районе Южный Кута региона Бадунг. Украинец Игорь Ермаков и его водитель ехали на автомобиле BMW, когда неожиданно их авто заблокировали две другие машины спереди и сзади.

Четверо мужчин в масках, вооруженные ножами, молотками и пистолетами, заставили его и водителя выйти, после чего надели наручники и завязали глаза.

Затем пострадавших отвезли в виллу, где злоумышленники забрали мобильный телефон украинца, избили его и заставили перевести свои криптовалютные активы со счета Binance на два счета, подконтрольные преступникам.

В результате нападения у Ермакова диагностирована травма правого уха, обоих запястий. Также он получил многочисленные синяки.

Ариасанда отметил, что полиция рассматривает это дело как приоритетное и работает над идентификацией и арестом подозреваемых.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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bonv
bonv
1 февраля 2025, 16:31
#
У Запоріжжі правоохоронці викрили злочинну схему, де батько і старший син, перебуваючи за кордоном, замовили викрадення молодшого, котрий займався криптовалютою, щоб заволодіти його грошима.
Про це повідомила видання Національна поліція України.
«За задумами замовників, молодшого брата повинні були викрасти й піддати тортурам, аби змусити його віддати їм флешку з доступами до криптогаманця, на якому нібито є 500 000 доларів», — йдеться в повідомленні.
Оперативники інсценували викрадення, надсилаючи старшому брату закривавлені фото, аби підтвердити «успіх» операції. Після цього батько звернувся до колишньої дружини з вимогою віддати флешку та перерахувати гроші за звільнення сина. Після отримання доказів замовники передали другий транш «виконавцю».
На даний момент батькові та старшому сину готуються заочні підозри за вимагання, а також матеріали для оголошення їх у розшук. За свої злочини їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.
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Silumin
Silumin
1 февраля 2025, 16:37
#
Шахраям?! Шахраям було б, якби вони його обманом змусили щось переказати на свій рахунок. А якщо це робили, погрожуючи пістолетом та тортурами, то це вже повноцінні розбійники.
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