Названы самые дефицитные профессии в Польше в 2025 году

Наибольший дефицит, прогнозируемый для всей Польши, возникнет в группе профессий, связанных с применением физической силы — к ним, в частности, относятся кровельщики, водители, кладовщики, слесари, монтажники, машинисты землеройной техники, строители и сварщики. Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

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«Мы годами следим за прогнозами Барометра профессий, и каждый год эксперты указывают почти одни и те же профессии — половина из них касается работников физического труда с квалификацией. Дефицит таких кандидатов возникает из-за того, что кандидаты не удовлетворены условиями труда. Кроме того, это физически тяжелый характер работы, часто работа в сложных и меняющихся погодных условиях, длительный рабочий день, а в случае водителей — командировка, а также крайне неудовлетворительный уровень оплаты труда. Кроме того, война в Украине вызвала еще больший спрос на мужские вакансии из-за невозможности выезда мужчин за границу», — комментирует Юрий Григоренко, главный аналитик международного агентства трудоустройства Gremi Personal.

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Наиболее дефицитные профессии

Кроме того, в перечень наиболее дефицитных профессий вошли врачи, учителя, сиделки, медсестры и акушерки, работники бухгалтерии, военнослужащие.

В агентстве говорят, что дефицит высококвалифицированных кадров, то есть второй половины дефицитных профессий, нуждающихся в обучении и многолетнем опыте, также не является неожиданностью, ведь уже по крайней мере несколько лет мы входим в период демографической зимы — на пенсию выходит больше людей, чем выпускников выходит на рынок труда, и такой выпускник не в состоянии заменить, например, хирурга с 25-летним стажем.

Выходом здесь являются экономические мигранты, но их сложнее привлечь не только из-за долгих процедур, но и из-за того, что зарплата и условия труда и жизни в Польше не так привлекательны, как, например, в Западной Европе.

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Единственный выход из ситуации дефицита — шире, чем раньше, открыть рынок труда для трудовой миграции, что рискованно, как указывают в направленных документах Миграционной стратегии, подготовленной правительством. Это требует прежде всего внедрения программ управления мультикультурализмом (содействие инклюзивности, равенства и толерантности), включая развитие каналов общения для использования нескольких языков на рабочем месте или, как часто делают крупные международные компании, даже переход на английский язык.