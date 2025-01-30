В ЕС обсуждают возврат закупок газа у россии — Financial Times

Европейские чиновники сейчас обсуждают вопрос, следует ли возобновить продажу российского газа в ЕС в рамках потенциального прекращения войны рф против Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений.

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Приверженцы покупки российского газа утверждают, что это снизит высокие цены на энергоносители в Европе, поощрит Москву сесть за стол переговоров и даст обеим сторонам повод для введения и поддержания режима прекращения огня.

Но выдвижение идеи возобновления потоков российского газа в Европу, даже в предыдущих дискуссиях уже вызвало негативную реакцию среди ближайших союзников Украины в ЕС.

Три официальных лица, проинформированных о переговорах, сказали, что эту идею поддержали некоторые немецкие и венгерские официальные лица при поддержке других столиц, рассматривающих ее как способ снижения европейских затрат на энергоносители.

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Возобновление экспорта в Европу существенно увеличило бы доходы Москвы. До полномасштабной войны потоки через трубопроводы из россии составляли около 40% общих поставок ЕС, причем Германия являлась крупнейшим импортером.

«Это безумие. Насколько глупы мы можем быть, чтобы даже думать об этом как о возможном варианте?» — сказал один из чиновников.

Кроме того, дискуссии о возобновлении поставок российского газа обеспокоили некоторых американских экспортеров СПГ, стремящихся подписать долгосрочные соглашения по поставкам с европейскими компаниями.

По словам двух должностных лиц, они опасаются, что любое возобновление украинского транзита может сделать их продукцию неконкурентоспособной.

«В конце концов, все хотят снизить затраты на энергию», — сказал чиновник ЕС.

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Напомним

«Минфин» писал, что импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в 2024 году достиг рекордного уровня, несмотря на попытки блока прекратить зависимость от газа из страны-агрессорки после полномасштабной войны рф против Украины.