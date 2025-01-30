В ЕС обсуждают возврат закупок газа у россии — Financial Times

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 января 2025, 15:06 Читати українською

В ЕС обсуждают возврат закупок газа у россии — Financial Times

Европейские чиновники сейчас обсуждают вопрос, следует ли возобновить продажу российского газа в ЕС в рамках потенциального прекращения войны рф против Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений.

Европейские чиновники сейчас обсуждают вопрос, следует ли возобновить продажу российского газа в ЕС в рамках потенциального прекращения войны рф против Украины.
Фото: freepik.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Приверженцы покупки российского газа утверждают, что это снизит высокие цены на энергоносители в Европе, поощрит Москву сесть за стол переговоров и даст обеим сторонам повод для введения и поддержания режима прекращения огня.

Но выдвижение идеи возобновления потоков российского газа в Европу, даже в предыдущих дискуссиях уже вызвало негативную реакцию среди ближайших союзников Украины в ЕС.

Три официальных лица, проинформированных о переговорах, сказали, что эту идею поддержали некоторые немецкие и венгерские официальные лица при поддержке других столиц, рассматривающих ее как способ снижения европейских затрат на энергоносители.

Читайте также: Цены на газ в Европе превысили $550 впервые с ноября 2023 года

Возобновление экспорта в Европу существенно увеличило бы доходы Москвы. До полномасштабной войны потоки через трубопроводы из россии составляли около 40% общих поставок ЕС, причем Германия являлась крупнейшим импортером.

«Это безумие. Насколько глупы мы можем быть, чтобы даже думать об этом как о возможном варианте?» — сказал один из чиновников.

Кроме того, дискуссии о возобновлении поставок российского газа обеспокоили некоторых американских экспортеров СПГ, стремящихся подписать долгосрочные соглашения по поставкам с европейскими компаниями.

По словам двух должностных лиц, они опасаются, что любое возобновление украинского транзита может сделать их продукцию неконкурентоспособной.

«В конце концов, все хотят снизить затраты на энергию», — сказал чиновник ЕС.

Читайте также: ЕС покупает российский газ рекордными темпами, несмотря на остановку транзита — Politico

Напомним

«Минфин» писал, что импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в 2024 году достиг рекордного уровня, несмотря на попытки блока прекратить зависимость от газа из страны-агрессорки после полномасштабной войны рф против Украины.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Я_ __
Я_ __
30 января 2025, 15:36
#
«Європейські посадовці наразі обговорюють питання, чи слід відновити продаж російського газу в ЄС в межах потенційного припинення війни рф проти України.»

Звісно слід, щоб потім задаватися питаннями на кшталт:-Коли ж ця війна в Україні вже закінчиться, більше не можемо підтримувати Україну грошима, правда пукіну гроші на війну самі по суті передаємо купуючи в нього газ і нафту :)
+
0
Я_ __
Я_ __
30 января 2025, 15:37
#
«Прихильники купівлі російського газу стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, заохотить Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для запровадження та підтримання режиму припинення вогню.»

Якщо купувати в мордору газ і нафту, то війна ще може тривати років сто, бо наче ніхто з тих хто воював проти фашистської Германії особливо з гітлером не торгував під час Другої світової війни.
+
0
Я_ __
Я_ __
30 января 2025, 15:44
#
«„Зрештою, усі хочуть знизити витрати на енергію“, — сказав високопосадовець ЄС.»

Зрештою, США як і ЄС цікавлять їх сраки, їх рівень життя і торгівля, а не Україна чи якісь там українці, просто це прикривається «толерантністю», оцими показовими «засудженнями» мордору і надуманою «занепокоєністю», а по факту, що США купує в мордору нафту, котра доставляють в Пентагон (https://epravda.com.ua/rus/news/2023/11/14/706598/), що ЄС рекордно скуповував газ в мордору (https://biz.nv.ua/economics/evropa-nachala-rekordno-pokupat-rossiyskiy-szhizhennyy-gaz-50482500.html)

і це ж все крапля в морі, тільки те, що стало відомо, от уявіть, 1943 рік, гітлерівська Германія веде війну проти всього світу, а СРСР, Британія та США воюючи з гітлером, ведуть з ним товарообіг, щось експортують, імпортують, цікаво, хто б в таких умовах міг перемогти тоді :)

Це все до чого, якщо ви ведете з ворогом і агрессором торгівлю, то всі ці подачки Україні виглядають нікчемними, бо кацапстан отримує в рази більше коштів з такої торговлі, а для війни потрібні лише три речі - це гроші, гроші і ще раз гроші, бо люди без виплат не будуть воювати, їжу, паливо, боєприпаси без грошей ви не купите і не виготовите, ну і так далі.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами