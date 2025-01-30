Европейские чиновники сейчас обсуждают вопрос, следует ли возобновить продажу российского газа в ЕС в рамках потенциального прекращения войны рф против Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений.
В ЕС обсуждают возврат закупок газа у россии — Financial Times
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Приверженцы покупки российского газа утверждают, что это снизит высокие цены на энергоносители в Европе, поощрит Москву сесть за стол переговоров и даст обеим сторонам повод для введения и поддержания режима прекращения огня.
Но выдвижение идеи возобновления потоков российского газа в Европу, даже в предыдущих дискуссиях уже вызвало негативную реакцию среди ближайших союзников Украины в ЕС.
Три официальных лица, проинформированных о переговорах, сказали, что эту идею поддержали некоторые немецкие и венгерские официальные лица при поддержке других столиц, рассматривающих ее как способ снижения европейских затрат на энергоносители.
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Возобновление экспорта в Европу существенно увеличило бы доходы Москвы. До полномасштабной войны потоки через трубопроводы из россии составляли около 40% общих поставок ЕС, причем Германия являлась крупнейшим импортером.
«Это безумие. Насколько глупы мы можем быть, чтобы даже думать об этом как о возможном варианте?» — сказал один из чиновников.
Кроме того, дискуссии о возобновлении поставок российского газа обеспокоили некоторых американских экспортеров СПГ, стремящихся подписать долгосрочные соглашения по поставкам с европейскими компаниями.
По словам двух должностных лиц, они опасаются, что любое возобновление украинского транзита может сделать их продукцию неконкурентоспособной.
«В конце концов, все хотят снизить затраты на энергию», — сказал чиновник ЕС.
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Напомним
«Минфин» писал, что импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в 2024 году достиг рекордного уровня, несмотря на попытки блока прекратить зависимость от газа из страны-агрессорки после полномасштабной войны рф против Украины.
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Комментарии - 3
Звісно слід, щоб потім задаватися питаннями на кшталт:-Коли ж ця війна в Україні вже закінчиться, більше не можемо підтримувати Україну грошима, правда пукіну гроші на війну самі по суті передаємо купуючи в нього газ і нафту :)
Якщо купувати в мордору газ і нафту, то війна ще може тривати років сто, бо наче ніхто з тих хто воював проти фашистської Германії особливо з гітлером не торгував під час Другої світової війни.
Зрештою, США як і ЄС цікавлять їх сраки, їх рівень життя і торгівля, а не Україна чи якісь там українці, просто це прикривається «толерантністю», оцими показовими «засудженнями» мордору і надуманою «занепокоєністю», а по факту, що США купує в мордору нафту, котра доставляють в Пентагон (https://epravda.com.ua/rus/news/2023/11/14/706598/), що ЄС рекордно скуповував газ в мордору (https://biz.nv.ua/economics/evropa-nachala-rekordno-pokupat-rossiyskiy-szhizhennyy-gaz-50482500.html)
і це ж все крапля в морі, тільки те, що стало відомо, от уявіть, 1943 рік, гітлерівська Германія веде війну проти всього світу, а СРСР, Британія та США воюючи з гітлером, ведуть з ним товарообіг, щось експортують, імпортують, цікаво, хто б в таких умовах міг перемогти тоді :)
Це все до чого, якщо ви ведете з ворогом і агрессором торгівлю, то всі ці подачки Україні виглядають нікчемними, бо кацапстан отримує в рази більше коштів з такої торговлі, а для війни потрібні лише три речі - це гроші, гроші і ще раз гроші, бо люди без виплат не будуть воювати, їжу, паливо, боєприпаси без грошей ви не купите і не виготовите, ну і так далі.