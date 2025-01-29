США разблокировали часть иностранной помощи, рынки в ожидании заседания ФРС: главное за среду

Государственный секретарь США Марко Рубио возобновил экстренные продовольственные программы и военную помощь Израилю и Египту, а 28 января согласился по крайней мере временно продолжать тратить деньги на гуманитарные программы, предоставляющие жизненно важные лекарства, медицинские услуги, продукты питания и жилье.

Европейские акции возобновили рекордные максимумы перед решением ФРС

Мировые рынки перешли в режим восстановления в среду, и «американские горки» сменились режимом ожидания перед первым заседанием ФРС.

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