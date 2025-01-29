США разблокировали часть иностранной помощи, рынки в ожидании заседания ФРС: главное за среду
Государственный секретарь США Марко Рубио возобновил экстренные продовольственные программы и военную помощь Израилю и Египту, а 28 января согласился по крайней мере временно продолжать тратить деньги на гуманитарные программы, предоставляющие жизненно важные лекарства, медицинские услуги, продукты питания и жилье.
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Мировые рынки перешли в режим восстановления в среду, и «американские горки» сменились режимом ожидания перед первым заседанием ФРС.
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Автогражданка по-новому: заоблачные цены и новые условия для водителей
В Украине взлетели ценники на полисы автогражданки. Изменились не только цены, но и условия автострахования. Что произошло и что автовладелец может получить за дополнительные деньги, — разбирался «Минфин». Новые ценники на автогражданку с января 2025 года выставили все страховые компании. Подорожание по сравнению с прошлым годом колеблется в среднем от 70% до 100%.
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