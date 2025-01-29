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29 января 2025, 15:31 Читати українською

Европейские акции обновили рекордные максимумы перед решением ФРС

Мировые рынки перешли в режим восстановления в среду, и «американские горки» сменились режимом ожидания перед первым в этом году заседанием ФРС и отчетностью от Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta (NASDAQ:META) и Tesla (NASDAQ:TSLA). Об этом пишет Reuters.

Мировые рынки перешли в режим восстановления в среду, и «американские горки» сменились режимом ожидания перед первым в этом году заседанием ФРС и отчетностью от Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta (NASDAQ:META) и Tesla (NASDAQ:TSLA).
Фото Pixabay

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Что известно

Ожидается, что Федрезерв оставит ставку без изменений, а в заявлениях ЦБ инвесторы хотят получить представление о том, что регулятор думает о насыщенных событиями первых девяти днях президентства Трампа.

Европейские акции поднялись до рекордно высокого уровня ранее в ходе сессии, так как сильные результаты нидерландского производителя чипов ASML спровоцировали скачок акций компании почти на 11%, а весь технологический сектор вырос на 4,5%.

Инвесторы, похоже, выкупают глобальную просадку, произошедшую в понедельник, когда появление китайской ИИ-модели DeepSeek с более низкими затратами повлекло рекордные дневные потери рыночной капитализации Nvidia (NASDAQ:NVDA).

Детали

Приближение заседания ФРС обусловило режим ожидания, в том числе на валютных и долговых рынках.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 3 базисных пункта, до 4,52%. Европейские доходности тоже отступили в предвкушении снижения ставки ЕЦБ в четверг, в то время как иена немного укрепилась до 155,24 за доллар после публикации протокола заседания Банка Японии, который подал сигнал о дополнительном повышении ставок.

В США фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, после подъема индекса на 0,9% во вторник. Фьючерсы на Nasdaq поднялись на 0,4%. Накануне бенчмарк потяжелел на 2%.

Источник: Минфин
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