США разблокировали часть иностранной помощи — СМИ

Государственный секретарь США Марко Рубио возобновил экстренные продовольственные программы и военную помощь Израилю и Египту, а 28 января согласился по крайней мере временно продолжать тратить деньги на гуманитарные программы, предоставляющие жизненно важные лекарства, медицинские услуги, продукты питания и жилье. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на The Associated Press .

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

В меморандуме для организаций, полученном The Washington Post, Рубио определил гуманитарную помощь как «основное жизненно важное лекарство, медицинские услуги, продукты питания, жилье и помощь в обеспечении средствами существования, а также расходные материалы и разумные административные расходы, необходимые для оказания такой помощи».

Читайте также: Трамп подписал указ об остановке помощи США другим странам на 90 дней

Документ призван завершить путаницу по поводу того, какие программы в бюджете иностранной помощи на $60 млрд будут освобождены от заморозки, введенной президентом США Дональдом Трампом.

Хотя госсекретарь в своей служебной записке одобрил продолжение потенциально многомиллиардной «гуманитарной помощи, которая спасает жизнь», многие гуманитарные организации до сих пор не уверены, что это значит и позволено ли им продолжать работу.

Некоторые организации по оказанию помощи выразили надежду, что шаг Рубио спасет больше программ, поддерживающих жизнь беженцев, тяжелобольных и других людей по всему миру, но уже ускоривших темпы увольнений, отпусков и закрытий программ.