Нассим Талеб назвал распродажу акций NVIDIA началом падения рынка ИИ

Автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб предупреждает, что распродажа акций NVIDIA, которая произошла в понедельник, 27 января, — это лишь малая часть того, что ждет инвесторов, которые вложились в акции американских компаний, растущих благодаря разработкам в сфере искусственного интеллекта. Об этом Талеб заявил в интервью Bloomberg News.

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Что говорит Талеб

«Это начало. Начало адаптации людей к реальности. Потому что сейчас они понимают, теперь все уже небезупречно. Есть маленький скол на стекле», — цитирует агентство Талеба.

Нассим Талеб считает, что будущие обвалы могут быть в два или даже в три раза больше, чем в понедельник, когда акции NVIDIA потеряли 17%.

Автор «Черного лебедя» сказал, что инвесторы до сих пор были слишком сосредоточены на одной идее: бумаги компании будут продолжать расти, поскольку она сохраняет доминирование в области ИИ.

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По мнению Талеба, снижение акций американской компании в понедельник на самом деле было «очень незначительным», учитывая риски в отрасли.

Напомним

Ранее основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в разговоре с газетой Financial Times выразил мнение, что энтузиазм инвесторов по поводу искусственного интеллекта спровоцировал возникновение пузыря на рынке американских акций, который напоминает ситуацию перед крахом доткомов в 2000-х годах.

«Цены достигли высокого уровня, в то же время существует риск изменения процентной ставки, и эта комбинация может проколоть пузырь», — считает Рэй Далио.

Крах доткомов, который произошел в начале 2000-х годов, стал результатом стремительного роста и последующего падения акций интернет-компаний, активно появлявшихся на фондовом рынке в конце 1990-х годов.

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В этот период инвесторы, охваченные эйфорией от нового цифрового века, вкладывали огромные суммы в стартапы, многие из которых не имели устойчивой бизнес-модели или реальных доходов.

Индекс NASDAQ рос небывалыми темпами: с 1000 пунктов в 1996 году показатель поднялся до 5048 пунктов к марту 2000-го. Однако вскоре после этого началась резкая коррекция: к октябрю бенчмарк рухнул более чем на 70%.

Акции Nvidia упали на 11% из-за беспокойства, вызванного успехами китайского стартапа DeepSeek в сфере искусственного интеллекта (ИИ).