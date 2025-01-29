Автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб предупреждает, что распродажа акций NVIDIA, которая произошла в понедельник, 27 января, — это лишь малая часть того, что ждет инвесторов, которые вложились в акции американских компаний, растущих благодаря разработкам в сфере искусственного интеллекта. Об этом Талеб заявил в интервью Bloomberg News.
Нассим Талеб назвал распродажу акций NVIDIA началом падения рынка ИИ
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что говорит Талеб
«Это начало. Начало адаптации людей к реальности. Потому что сейчас они понимают, теперь все уже небезупречно. Есть маленький скол на стекле», — цитирует агентство Талеба.
Нассим Талеб считает, что будущие обвалы могут быть в два или даже в три раза больше, чем в понедельник, когда акции NVIDIA потеряли 17%.
Автор «Черного лебедя» сказал, что инвесторы до сих пор были слишком сосредоточены на одной идее: бумаги компании будут продолжать расти, поскольку она сохраняет доминирование в области ИИ.
Читайте также: Китайский аналог ChatGPT переворачивает рынки США и Европы
По мнению Талеба, снижение акций американской компании в понедельник на самом деле было «очень незначительным», учитывая риски в отрасли.
Напомним
Ранее основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в разговоре с газетой Financial Times выразил мнение, что энтузиазм инвесторов по поводу искусственного интеллекта спровоцировал возникновение пузыря на рынке американских акций, который напоминает ситуацию перед крахом доткомов в 2000-х годах.
«Цены достигли высокого уровня, в то же время существует риск изменения процентной ставки, и эта комбинация может проколоть пузырь», — считает Рэй Далио.
Крах доткомов, который произошел в начале 2000-х годов, стал результатом стремительного роста и последующего падения акций интернет-компаний, активно появлявшихся на фондовом рынке в конце 1990-х годов.
Читайте также: Из-за высокой инфляции инвесторы теряют оптимизм к ИИ
В этот период инвесторы, охваченные эйфорией от нового цифрового века, вкладывали огромные суммы в стартапы, многие из которых не имели устойчивой бизнес-модели или реальных доходов.
Индекс NASDAQ рос небывалыми темпами: с 1000 пунктов в 1996 году показатель поднялся до 5048 пунктов к марту 2000-го. Однако вскоре после этого началась резкая коррекция: к октябрю бенчмарк рухнул более чем на 70%.
Акции Nvidia упали на 11% из-за беспокойства, вызванного успехами китайского стартапа DeepSeek в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Комментарии - 9
саркастичний сарказм, коли передивився Матриці і Термінатора
Можно було ще дописати про те, що треба відмовитися від телефонів, мікрохвильовок — бо вони радіохвилі (і не тільки) випромінюють
постійна робота в комфортному кріслі в затишному офісі — створює проблеми для людського здоров`я, зокрема для зору (комп`ютери) так і осанка людини
а ще можна відмовитися від магазинів — бо якщо ти не добуваєш самостійно їжу, то ти накупив собі смаколиків і переїдаєш, що призводить до ожиріння і погіршення здоров`я
треба все це заборонити, терміново!!
акції Nvidia почали просідати ще в п`ятницю, 24.01.2025, це по-перше (https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+nvidia)
по-друге, кожен хто інвестує взагалі в щось, а особливо в фондовий ринок, знає, що ринок ніколи не буває з прямими лініями, ринок постійно просажується і відновлюється, тому всі ці пісні про обвал Nvidia це звісно «класно», але якщо подивитися на графік, то все зростання як Nvidia, так і будь-яких інших акцій інших компаній завжди супроводжується обвалами.
Історія знає безліч таких «прогнозистів». Капітал в цього Насіма який? Ніхто не скаже. Він хоча б свій перший мільйон/мільярд доларів заробив на інвестиціях? Схоже що ні, відтак чому автора книжки тепер доцільно слухати в питаннях інвестицій і фондового ринку))
І в які активи пропонує інвестувати (переливати гроші замість акцій Nvidia) цей пан Насім? Теж тиша.
Це із циклу, якщо дуже довго щось прогнозувати, то рано чи пізно долею випадку вам пощастить і ваш прогноз може збутися, але це не точно))
Супер,
1) яким наразі Талеб володіє капіталом?
2) і інше питання, який його портфель акцій на фондовому ринку?
якщо цієї інформації не можливо тут зазначити, то академічні успіхи, як і успіхи письменника — безумовно варті поваги, однак як це стосується фондового ринку і аналізу курсу акцій на фондовому ринку
«Чим підтверджена ваша експертність, нагадайте будь- ласка.»
А де було сказано, що тут хтось претендував на звання «експерта»?) А загалом, факти всі викладені в коментарях вище і нижче, достатньо прочитати.
але треба зосередитися на ось цьому
«Талеб зробив кар'єру та мав успіх в трьох сферах: фінанси»
1) яким наразі Талеб володіє капіталом?
2) і інше питання, який його портфель акцій на фондовому ринку?
Бо все інше це лірика, якщо це мільярдер, який сколотив свій капітал на фондовому ринку, то безумовно тоді він має рацію, але щось я не помітив, щоб Ворен Баффет для прикладу казав щось з приводу падіння акцій Nvidia і того, що «майбутні обвали можуть бути вдвічі або навіть втричі більше, ніж у понеділок, коли акції NVIDIA втратили 17%.»
А з цих двох, конкретно в світі інвестицій і розуміння фондового ринку, ну Баффет явно буде більшим експертом, тож чи можна надати відповіді на два питання вище? Якщо ні - то в принципі надалі можна не відповідати.
Слова Рея Даліо мають більшу вагу в питанні інвестуванні, ПРОТЕ, компанії доткоми в 2000х роках потерпіли крах через те, що багато компаній, котрі взагалі нічого не виробляли, просто в назву своєї компанії додавали «.com» і люди без аналізу цих компаній сліпо вкладали кошти в такі компанії, на відміну від доткомів, компанія Nvidia виробляє купу обладнання котре активно використовується як звичайними особами, так і майнерами, так і розробниками ігор, в кіберспорті, та для розвитку ШІ, котрий на секундочку інтегрується у все, від авто до айфонів, тому порівнювати Nvidia і доткоми — ну, м`яко кажучи не дуже розумно.
а цим Даліо по суті суперечить сам собі, коли в контексті скорого краху Nvidia порівнює Nvidia з доткомами, а потім зазначає, що доткоми з самого початку були бульбашками, а найбільша за капіталізацією в світі компанія Nvidia очевидно під ці його слова вже не підпадає.