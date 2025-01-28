Рэй Далио сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с пузырем доткомов

Акции на американском рынке находятся в ситуации, очень похожей на предшествовавшую обвалу технологических компаний в начале 2000 годов, заявил миллиардер, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в беседе с Financial Times.

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Что говорит Далио

По мнению Далио, стоимость акций достигли высоких уровней, в то время как есть риск повышения процентных ставок, и такое сочетание может «проколоть пузырь».

«Текущее нахождение в нынешнем цикле сейчас очень похоже на положение, которое было в 1998—1999 годах. Другими словами, есть крупная новая технология, которая, безусловно, изменит мир и будет успешной. Но некоторые путают это с успешнымиинвестициями», — сказал Далио.

Предупреждение Далио прозвучало на фоне опасений, что нынешний бум в сфере искусственного интеллекта зашел слишком далеко, отмечает FT. В конце 1990-х годов оценки технологических компаний сильно выросли, чему способствовали низкие процентные ставки и развитие использования интернета.

Однако когда ФРС США ужесточила денежно-кредитную политику, произошел резкий спад, пишет FT. Технологический индекс Nasdaq 100 в 1999 году вырос вдвое, а к ноябрю 2022 года растерял около 80%. С начала 2023 года он также вырос вдвое, в том числе благодаря росту акций Nvidia.

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Напомним

27 января акции технологических компаний, связанных со сферой ИИ, рухнули из-за успеха китайского стартапа DeepSeek, который разработал конкурентоспособную модель при небольших затратах.

Nvidia, которая считается главным бенефициаром бума ИИ, потеряла порядка $590 млрд рыночной капитализации, что стало наибольшим обрушением в истории. Тем временем инвесторы обеспокоены высокой стоимостью заимствования, и опасения усилились после того, как чиновники Федеральной резервной системы США снизили ожидания по сокращению процентных ставок в 2025 году, напоминает FT.

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В 2024 году Далио выступил за инвестиции в Китай, несмотря на то что тогда китайские рынки переживали падение. Сейчас в разговоре с FT он подчеркнул, что ставки в гонке за искусственный интеллект необычной высоки. По его словам, технологическая борьба США и Китая имеет гораздо большее значение, чем прибыльность, с точки зрения не только экономического превосходства, но и военного.

По его мнению, те инвесторы, которые сосредоточатся на прибыльности, эту гонку не выиграют. Далио отметил, что государство неизбежно будет поддерживать развитие ИИ из-за важности победы в этой гонке, даже если это нанесет ущерб прибыльности.