Главное за вторник: Создание почтового банка, США приостановили программу U4U для украинцев

Кабинет Министров Украины принял решение передать Первый инвестиционный банк (PINbank) из-под управления Фонда государственного имущества Министерству развития общин и территорий. Этот шаг является частью плана создания почтового банка на базе PINbank.

США приостановили действие программы U4U для беженцев из Украины

Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановлении программы для убегающих в США от войны украинцев United for Ukraine.

Как банки заставляют своих клиентов платить чужие долги и без разрешения открывают карты

В декабре читатели «Минфина» оставили 452 отзыва на работу банков, из которых 302 были зачислены и отправлены на рассмотрение финучреждениям. С какими проблемами столкнулись наши читатели и советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.

Киевстар и конкурент Nvidia: самые ожидаемые IPO 2025 года

Согласно оценке Renaissance Capital, в 2025 году будет проведено от 155 до 195 IPO. Этот рынок за год вырастет на 30%, а из-за первичного размещения акций будет привлечен от $40 до $55 млрд. О самых ожидаемых первых выходах на биржу в этом году расскажет «Минфин».

США возобновляют политику сдерживания: как она повлияет на мир

Фраза новоназначенного главы Пентагона Пита Хегсета «we will reestablish American deterrence» имеет важное значение как для позиции США в мире, так и для стабильности на международной арене. Какие именно они отражают стремление США, и как они могут реализовываться на практике, рассказала народная депутат Украины 8-го созыва Виктория Войцицкая.