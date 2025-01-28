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28 января 2025, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: Создание почтового банка, США приостановили программу U4U для украинцев

Правительство передало PINbank Минразвития для создания почтового банка

Кабинет Министров Украины принял решение передать Первый инвестиционный банк (PINbank) из-под управления Фонда государственного имущества Министерству развития общин и территорий. Этот шаг является частью плана создания почтового банка на базе PINbank.

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Источник: Минфин
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