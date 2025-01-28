Торговля российской нефтью с Китаем и Индией останавливается из-за санкций — Reuters

Китай и Индия остановили торговлю российской нефтью, поскольку санкции США повлекли за собой резкий рост тарифов на танкерные грузовые перевозки. Об этом сообщает Reuters.

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Согласно данным трейдеров и судоходных компаний, загружаемая в марте торговля российской нефтью в Азии остановилась, поскольку в Китае возник большой разрыв в цене между покупателями и продавцами. Это произошло после того, как стоимость фрахта танкеров, на которые не отразились санкции США, резко возросла.

Вашингтон ввел 10 января новые санкции против российской цепи поставок нефти, что привело к резкому росту фрахтовых ставок на танкеры, тогда как покупатели и порты в Китае и Индии избегали санкционных судов.

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Экспортируемые из тихоокеанского порта Козьмино предложения на российскую нефть марки ESPO Blend выросли до $3−5 за баррель до цены марки ICE Brent на условиях поставки с судна (DES) в Китай после того, как ставки фрахта для танкера Aframax на этом маршруте подскочили на несколько миллионов долларов, сообщили три трейдера.

К введению санкций, устойчивый зимний спрос и укрепление цен на конкурирующие сорта нефти из Ирана привели к тому, что спотовые премии на нефть сорта ESPO Blend в Китай выросли почти до $2 за баррель, что является самым высоким показателем с начала полномасштабной войны россии против Украины, которая спровоцировала скидки до $6.

Финансовый директор индийской компании Bharat Petroleum Corp Ltd на прошлой неделе сообщил агентству, что компания не получила ни одного нового предложения на мартовские поставки, как это было обычно.

В компании ожидают, что количество грузов, предложенных на март, уменьшится по сравнению с январем и декабрем. Обычно Индия получает предложения по российской нефти в середине каждого месяца.

В прошлом году импорт российской сырой нефти в Индию был равен 36%, тогда как почти пятая часть объема импорта приходилась на Китай.

По данным аналитической компании Kpler, последние санкции направлены на танкеры, которые перевозят около 42% российского морского экспорта нефти, в первую очередь в Китай, хотя попавшие под санкции танкеры постепенно выгружают нефть в Китае и Индии в течение периода освобождения от санкций.

США объяснили Индии, что танкеры, загруженные российской нефтью, должны разгрузиться до 27 февраля в соответствии с санкциями, рассказал журналистам в пятницу министр нефти Индии Панкадж Джайн. Платежи за нефть на борту судов, попавших под санкции, должны быть произведены до 12 марта, добавил он.