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28 января 2025, 13:15 Читати українською

В Украине заблокируют доступ к криптобирже Kuna

В Украине заблокируют доступ к криптовалютной бирже KUNA. Об этом сообщает Госспецсвязь.

В Украине заблокируют доступ к криптовалютной бирже KUNA.
Фото KUNA

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Что известно

Блокировка осуществлена на основании указа Шевченковского районного суда города Киева по обращению Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

В распоряжении Госспецсвязи отмечено, что провайдеры должны ограничить доступ к доменному имени kuna.io и его поддоменам на собственных рекурсивных DNS-серверах.

Пока неизвестно, какие нарушения стали основанием для блокировки криптобиржи Kuna.

Реакция биржи

  • В письме к пользователям основатель биржи Михаил Чобанян отметил, что большинство провайдеров уже выполнили требование и это лишь вопрос времени, когда выполнят остальные операторы связи.
  • Он также сообщил, что узнал информацию о блокировке от пользователей, поскольку на суд, по его словам, представителей биржи не приглашали.
  • По словам основателя Чобаняна, вся инфраструктура биржи находится на облачных серверах в Европе, поэтому блокировка касается только пользователей из Украины. Представители биржи выясняют детали.

Напомним, что в прошлом году Чабанян сообщил, что Kuna изучает вариант продажи своего бизнеса в Украине.

Источник: Минфин
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Комментарии - 12

+
+15
Три літри
Три літри
28 января 2025, 13:19
#
Дожилі, укркомнадзор в дії
+
0
Riojas
Riojas
28 января 2025, 13:32
#
Когда они заблокировали вконтакте — я молчал, ведь я не пользуюсь вконтакте. Не видно было, куда оно идёт, какой инструментарий и правовой костыль создаётся? На здоровье теперь
+
0
Три літри
Три літри
28 января 2025, 13:42
#
Бееееедненький, як тобі не вистачає твоїх братів з ВК, ніхто не запитає тебе «почему вы себя бамбите?» та «где ты был восемьлет?»
+
0
Я_ __
Я_ __
28 января 2025, 14:28
#
Три літри потужності

ти чи в очі довбишся, чи вже час тобі біноклі твої змінювати, він же тобі написав:«ведь я не пользуюсь вконтакте»

+
0
Три літри
Три літри
28 января 2025, 14:31
#
Ти схоже три літри тупості бо не зрозумів до кого відносится ця фраза.

Спробуй прочитати оригінал — може тоді зрозумієш.

До слова ось нагуглив тобі статтю у Вікі, спробуй — а може раптом мізки спрацюють.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Коли_вони_прийшли…
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
28 января 2025, 13:29
#
Так она уже давно за гривну не пополняется, только p2p или европейские кошельки как и любая другая биржа у нас в стране, а были времена напрямую гривну на баланс закидывал…
+
+15
Три літри
Три літри
28 января 2025, 13:31
#
а были времена напрямую гривну на баланс закидывал…

це теж було п2п, куна ніколи не приймала банківськи перекази для поповнення баланса
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
28 января 2025, 13:35
#
Точно помню что напрямую на биржу закинул через какой-то сервис аля liqpay, но всё открывалось через саму биржу, через какое-то время хотел снова, поддержка сказала только p2p
+
0
Три літри
Три літри
28 января 2025, 13:39
#
liqpay

з ними куна ніколи не працювала, всі її посередники були просто сервісами переказу грошей з карти на карту

через какое-то время хотел снова, поддержка сказала только p2p

різниця лише в тому що коли послугу поповнення надавав відібраний куною посередник то було мало шансів що він кине чи платіж десь застрягне
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 января 2025, 13:50
#
Https://minfin.com.ua/currency/articles/gde-kupit-bitkoin-5-birzh-na-kotoryh-kriptovalyutu-mozhno-priobresti-za-grivnu/

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Обратить внимание на комментрии пользователя …италий…)))
+
0
Mini Mi
Mini Mi
28 января 2025, 13:54
#
Скажите кто-то этим клоунам, что шансы на то, что кто-то знает про крипту, но не знает про ВПН нулевые.
+
0
bonv
bonv
28 января 2025, 14:17
#
Ні про що…
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