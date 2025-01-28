В Украине заблокируют доступ к криптовалютной бирже KUNA. Об этом сообщает Госспецсвязь.
В Украине заблокируют доступ к криптобирже Kuna
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Блокировка осуществлена на основании указа Шевченковского районного суда города Киева по обращению Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).
В распоряжении Госспецсвязи отмечено, что провайдеры должны ограничить доступ к доменному имени kuna.io и его поддоменам на собственных рекурсивных DNS-серверах.
Пока неизвестно, какие нарушения стали основанием для блокировки криптобиржи Kuna.
Реакция биржи
- В письме к пользователям основатель биржи Михаил Чобанян отметил, что большинство провайдеров уже выполнили требование и это лишь вопрос времени, когда выполнят остальные операторы связи.
- Он также сообщил, что узнал информацию о блокировке от пользователей, поскольку на суд, по его словам, представителей биржи не приглашали.
- По словам основателя Чобаняна, вся инфраструктура биржи находится на облачных серверах в Европе, поэтому блокировка касается только пользователей из Украины. Представители биржи выясняют детали.
Напомним, что в прошлом году Чабанян сообщил, что Kuna изучает вариант продажи своего бизнеса в Украине.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 12
ти чи в очі довбишся, чи вже час тобі біноклі твої змінювати, він же тобі написав:«ведь я не пользуюсь вконтакте»
Спробуй прочитати оригінал — може тоді зрозумієш.
До слова ось нагуглив тобі статтю у Вікі, спробуй — а може раптом мізки спрацюють.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Коли_вони_прийшли…
це теж було п2п, куна ніколи не приймала банківськи перекази для поповнення баланса
з ними куна ніколи не працювала, всі її посередники були просто сервісами переказу грошей з карти на карту
через какое-то время хотел снова, поддержка сказала только p2p
різниця лише в тому що коли послугу поповнення надавав відібраний куною посередник то було мало шансів що він кине чи платіж десь застрягне
Реклама от «Минфин»…
Обратить внимание на комментрии пользователя …италий…)))