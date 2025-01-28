В Украине заблокируют доступ к криптобирже Kuna

В Украине заблокируют доступ к криптовалютной бирже KUNA. Об этом сообщает Госспецсвязь.

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Что известно

Блокировка осуществлена на основании указа Шевченковского районного суда города Киева по обращению Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

В распоряжении Госспецсвязи отмечено, что провайдеры должны ограничить доступ к доменному имени kuna.io и его поддоменам на собственных рекурсивных DNS-серверах.

Пока неизвестно, какие нарушения стали основанием для блокировки криптобиржи Kuna.

Реакция биржи

В письме к пользователям основатель биржи Михаил Чобанян отметил, что большинство провайдеров уже выполнили требование и это лишь вопрос времени, когда выполнят остальные операторы связи.

Он также сообщил, что узнал информацию о блокировке от пользователей, поскольку на суд, по его словам, представителей биржи не приглашали.

По словам основателя Чобаняна, вся инфраструктура биржи находится на облачных серверах в Европе, поэтому блокировка касается только пользователей из Украины. Представители биржи выясняют детали.

Напомним, что в прошлом году Чабанян сообщил, что Kuna изучает вариант продажи своего бизнеса в Украине.