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28 января 2025, 11:37 Читати українською

Цены на кофе арабика снова обновили исторический максимум

Биржевые цены на кофе сорта арабика (Arabica) обновили исторический максимум. Стоимость мартовского фьючерса на кофейные зерна этого сорта выросла на 2,3% и на максимуме достигла $3,56 за фунт ($7,85 за килограмм), свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Биржевые цены на кофе сорта арабика (Arabica) обновили исторический максимум.
Фото: depositphotos

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Почему растут цены

Котировки кофе ускорили рост после того, как угроза новых пошлин по отношению к Колумбии усилила нервозность участников рынка.

На выходных президент США Дональд Трамп поручил своей администрации разработать 25%-ные пошлины на все колумбийские товары, а также санкции против страны за отказ властей принять два самолета с мигрантами, депортированными из США.

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Впрочем, вскоре после этого Белый дом заявил, что воздержится от анонсированных мер, так как Колумбия «согласилась на все условия президента Трампа» без промедления, включая принятие депортированных колумбийцев на американских военных самолетах.

В минувшем году цены на кофе взлетели почти на 70%, а с начала 2025 года прибавили еще 11%. Котировки росли на опасениях дефицита из-за засухи в Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого сорта в мире. С мая по август 2024 года некоторые ключевые сельскохозяйственные районы страны столкнулись с самой засушливой погодой с 1981 года. Это снижает перспективы урожая арабики в Бразилии в следующем сезоне.

Все это наложилось на опасения по поводу поставок кофейных зерен из Вьетнама после того, как один из ключевых кофейных регионов пострадал от засухи в период роста кофейных деревьев, а в начале сбора урожая во Вьетнаме прошли сильные дожди.

Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста на бирже ICE в течение дня 27 января прибавляла 1,08% до пика на уровне $5604 за тонну. Более бюджетный сорт, используемый в растворимых напитках, также резко вырос в цене в 2024 году — более чем на 71%. С начала текущего года рост составил почти 15%.

На фоне низких урожаев в Бразилии и Вьетнаме Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировые запасы в сезоне 2024−2025 упадут до 25-летнего минимума.

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Всего кофе выращивают около 40 стран. Более половины мирового производства приходится всего на две страны — Бразилию и Вьетнам. Колумбия, по данным Министерства сельского хозяйства США, является третьим по величине производителем кофе в мире и вторым по величине производителем арабики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+14
TAN72
TAN72
28 января 2025, 13:11
#
Переходим на чай😂
+
0
bonv
bonv
28 января 2025, 14:21
#
Пили і будемо пити:)))
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