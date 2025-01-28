Цены на кофе арабика снова обновили исторический максимум

Биржевые цены на кофе сорта арабика (Arabica) обновили исторический максимум. Стоимость мартовского фьючерса на кофейные зерна этого сорта выросла на 2,3% и на максимуме достигла $3,56 за фунт ($7,85 за килограмм), свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

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Почему растут цены

Котировки кофе ускорили рост после того, как угроза новых пошлин по отношению к Колумбии усилила нервозность участников рынка.

На выходных президент США Дональд Трамп поручил своей администрации разработать 25%-ные пошлины на все колумбийские товары, а также санкции против страны за отказ властей принять два самолета с мигрантами, депортированными из США.

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Впрочем, вскоре после этого Белый дом заявил, что воздержится от анонсированных мер, так как Колумбия «согласилась на все условия президента Трампа» без промедления, включая принятие депортированных колумбийцев на американских военных самолетах.

В минувшем году цены на кофе взлетели почти на 70%, а с начала 2025 года прибавили еще 11%. Котировки росли на опасениях дефицита из-за засухи в Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого сорта в мире. С мая по август 2024 года некоторые ключевые сельскохозяйственные районы страны столкнулись с самой засушливой погодой с 1981 года. Это снижает перспективы урожая арабики в Бразилии в следующем сезоне.

Все это наложилось на опасения по поводу поставок кофейных зерен из Вьетнама после того, как один из ключевых кофейных регионов пострадал от засухи в период роста кофейных деревьев, а в начале сбора урожая во Вьетнаме прошли сильные дожди.

Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста на бирже ICE в течение дня 27 января прибавляла 1,08% до пика на уровне $5604 за тонну. Более бюджетный сорт, используемый в растворимых напитках, также резко вырос в цене в 2024 году — более чем на 71%. С начала текущего года рост составил почти 15%.

На фоне низких урожаев в Бразилии и Вьетнаме Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировые запасы в сезоне 2024−2025 упадут до 25-летнего минимума.

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Всего кофе выращивают около 40 стран. Более половины мирового производства приходится всего на две страны — Бразилию и Вьетнам. Колумбия, по данным Министерства сельского хозяйства США, является третьим по величине производителем кофе в мире и вторым по величине производителем арабики.