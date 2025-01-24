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24 января 2025, 15:14 Читати українською

Саудовская Аравия ответила на призыв Трампа о снижении цен на нефть

Об этом заявил министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим во время выступления в пятницу, 24 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщает Укринформ.

Об этом заявил министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим во время выступления в пятницу, 24 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщает Укринформ.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости«Позиция Саудовской Аравии и ОПЕК состоит в обеспечении долгосрочной стабильности рынка, чтобы убедиться, что есть достаточное предложение для удовлетворения растущего спроса.
Фото: AI

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Позиция Саудовской Аравии и ОПЕК состоит в обеспечении долгосрочной стабильности рынка, чтобы убедиться, что есть достаточное предложение для удовлетворения растущего спроса. И спрос действительно растет, будь то США или развитие искусственного интеллекта.

Спрос будет расти, и мы должны обеспечить эффективную поставку энергии без ущерба для энергетической безопасности, без риска для нашей способности использовать технологии и сотрудничество для борьбы с изменением климата, что является серьезной проблемой", — сказал он, отвечая на вопрос относительно вчерашнего предложения президента США об уменьшении цены на нефть.

Читайте nfr;t: Трамп призвал снизить мировые цены на нефть, чтобы закончить войну россии против Украины

Также важно предоставить развивающимся странам справедливый доступ ко всем выгодам, которые дает энергия, отметил саудовский министр.

По его убеждению, существуют глобальные вопросы, требующие решения, и один из них — это энергетический переход.

«Я не думаю, что мы можем позволить себе неправильный подход к вопросу энергетического перехода. На этот раз мы должны сделать все правильно.

На этом фоне он указал на саудовский программный документ «Визия 2030», предусматривающий долгосрочное реструктурирование экономики страны.

«Нас особенно интересует несырьевая экономика. Сегодня несырьевые виды деятельности составляют 52% от общего ВВП — и это впервые положительный сигнал, который следует учитывать., 2025 год — на уровне 4,8%, а 2026 год — с 6,2% роста несырьевого сектора. Именно это является нашим приоритетом», — сообщил министр.

Читайте nfr;t: Советник Трампа пригрозил залить мир дешевой нефтью и обанкротиться российскую экономику

Алибрагим также отметил, что между США и Саудовской Аравией существует крепкое партнерство, которое длится уже восемь десятилетий. По его словам, «Визия 2030» предусматривает инвестиции в 12 раз больше заявленной цифры в $600 млрд в американскую экономику, которую президент Трамп хотел бы увеличить до $1 трлн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
24 января 2025, 15:15
#
Культурно послали…
+
0
bonv
bonv
24 января 2025, 15:28
#
Танкери з американським скрапленим газом (СПГ) розвертаються в океані та беруть курс на Європу, аби скористатися зростанням цін на європейському ринку. Про це пише Financial Times.
За даними видання, щонайменше сім газовозів, які прямували до Південної Африки, Азії та Колумбії змінили маршрут і тепер прямують до європейських портів.
«Незвично бачити стільки змін курсу та стільки очевидних розворотів», — зауважив аналітик ринку СПГ Алекс Фролі.
Financial Times пов’язує ці події із високими цінами на газ в Європі, які були спричинені зупинкою поставок російського газу через Україну на тлі холодної зими в західній частині континенту.
Зростання цін відкриває можливості отримати більші прибутки для компаній і трейдерів порівняно з відправленням своїх вантажів до Азії, де попит нижчий і ціни знижені. За оцінками компанії Spark Commodities, перенаправлення газовозів до Європи замість Азії зараз збільшує прибуток з одного танкера в середньому на 5,3 мільйона доларів.
«Європа все більше покладається на свою здатність залучати СПГ після втрати російського газу через Україну, оскільки вона вичерпує свій газ у сховищах. Газові сховища ЄС були заповнені на 59 відсотків станом на понеділок, що на 15 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року», — пояснює Financial Times.
+
+15
bonv
bonv
24 января 2025, 15:37
#
Євросоюз досі не запровадив жодних санкцій на імпорт російського газу, тож зараз закуповує його рекордними темпами. Але тепер Європа купує газ переважно у скрапленому стані, а не через трубопроводи.
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