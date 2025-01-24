Саудовская Аравия ответила на призыв Трампа о снижении цен на нефть

Об этом заявил министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим во время выступления в пятницу, 24 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщает Укринформ.

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«Позиция Саудовской Аравии и ОПЕК состоит в обеспечении долгосрочной стабильности рынка, чтобы убедиться, что есть достаточное предложение для удовлетворения растущего спроса. И спрос действительно растет, будь то США или развитие искусственного интеллекта.

Спрос будет расти, и мы должны обеспечить эффективную поставку энергии без ущерба для энергетической безопасности, без риска для нашей способности использовать технологии и сотрудничество для борьбы с изменением климата, что является серьезной проблемой", — сказал он, отвечая на вопрос относительно вчерашнего предложения президента США об уменьшении цены на нефть.

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Также важно предоставить развивающимся странам справедливый доступ ко всем выгодам, которые дает энергия, отметил саудовский министр.

По его убеждению, существуют глобальные вопросы, требующие решения, и один из них — это энергетический переход.

«Я не думаю, что мы можем позволить себе неправильный подход к вопросу энергетического перехода. На этот раз мы должны сделать все правильно.

На этом фоне он указал на саудовский программный документ «Визия 2030», предусматривающий долгосрочное реструктурирование экономики страны.

«Нас особенно интересует несырьевая экономика. Сегодня несырьевые виды деятельности составляют 52% от общего ВВП — и это впервые положительный сигнал, который следует учитывать., 2025 год — на уровне 4,8%, а 2026 год — с 6,2% роста несырьевого сектора. Именно это является нашим приоритетом», — сообщил министр.

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Алибрагим также отметил, что между США и Саудовской Аравией существует крепкое партнерство, которое длится уже восемь десятилетий. По его словам, «Визия 2030» предусматривает инвестиции в 12 раз больше заявленной цифры в $600 млрд в американскую экономику, которую президент Трамп хотел бы увеличить до $1 трлн.