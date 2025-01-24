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24 января 2025, 13:48 Читати українською

В Standard Chartered прогнозируют рост BTC, мемкоины Трампа привлекли новичков в Solana: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

В Standard Chartered прогнозируют рост биткоина до $200 тысяч до конца года

К концу 2025 г. биткоин и Ethereum подорожают до $200 000 и $10 000 соответственно за счет спроса институциональных инвесторов через ETF. Об этом говорится в отчете Standard Chartered, сообщает The Block.

«Институционные потоки в биткоине в 2025 году превысят прошлогодний уровень. При этом свежий капитал будет поступать преимущественно от пенсионных фондов», — уточнили специалисты.

После достижения ориентиров начнется «легкий» сезон альтокинов из-за большего фокуса на основные криптовалюты. Поддержку предоставит ажиотаж вокруг официального мемкоина президента США Дональда Трампа.

«Глобальный охват и скорость роста TRUMP сигнализируют об изменении парадигмы формирования капитала по мере того, как цифровые активы становятся все более «мейнстримными», — подчеркнули аналитики.

На момент написания новости цена биткоина составляет $105 440, $ Ethereum — 3 410.

В Канзасе рассмотрят законопроект об инвестициях Пенсионного фонда в биткоин-ETF

Сенатор штата Канзас Крейг Боузер представил законопроект, позволяющий Пенсионному фонду государственных служащих (KPERS) инвестировать в биржевые продукты на базе биткоина. Для управления этими вложениями предлагается создать специальный совет попечителей.

Примечательно, согласно законопроекту, KPERS, управляющая тремя пенсионными планами для госслужащих и муниципальных властей, сможет выделить до 10% активов в биткоин-фонды. В тексте документа не уточняется, какие именно, фьючерсные или спотовые тоже.

«Совет попечителей может инвестировать и реинвестировать средства фонда в биржевые продукты на базе биткоина, выпущенные компанией, зарегистрированной в Канзасе», — говорится в документе.

Если стоимость портфеля превысит 10% от объема активов под управлением (AUM), то продать излишки можно будет только с наибольшей выгодой для бенефициаров.

Для мониторинга эффективности инвестиций совет попечителей будет ежегодно проводить проверку.

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Вдова Джона Макафи поддержала запуск мемкоина AIntivirus

Дженис Макафи, вдова предпринимателя и криптоэнтузиаста Джона Макафи, поддержала запуск мемкоина AIntivirus (AINTI) на Solana, созвучного названию основного продукта ее мужа.

«Я рада объявить, что взяла на себя контроль над продуктом, который расширит наследие Джона. В нем воплощены его основные убеждения — свобода, конфиденциальность и технологии, а также пристрастие к цифровым активам и ИИ», — сообщила она.

Согласно ончейн-данным, актив выпустили 6 января с совокупным предложением в 100 млн. В течение следующих недель и к анонсу токены перевели на 277 других кошельков.

Согласно DEX Screener, разработчики направили в основные пулы на Raydium и Meteora лишь 2,6 млн. AINTI ($1 млн.).

Мемкоины $TRUMP и $MELANIA привлекли много новичков в Solana

Мемкоин президента США Дональда Трампа привлек сотни тысяч новых пользователей в криптосферу Solana. По данным аналитической компании Chainalysis, около половины владельцев токенов $TRUMP и $MELANIA никогда раньше не покупали альтокины на блокчейне Solana.

46,5% покупателей создали свои кошельки в день приобретения токенов. Согласно анализу Chainalysis большинство владельцев $TRUMP и $MELANIA — розничные инвесторы: более 80% адресов содержат активы менее $1 000, а 70% — менее $100.

По состоянию на 21 января более 77% кошельков с токенами $TRUMP либо понесли убытки, либо заработали менее $100. При этом около 50 «китов» получили прибыль более $10 млн, а несколько кошельков удерживают более $100 млн, что составляет 94% от общей стоимости.

Читайте также: $TRUMP: зачем новому президенту США свой мемкоин и можно ли на нем заработать

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
24 января 2025, 14:16
#
Де 100К — там і 200К:)
+
0
bonv
bonv
24 января 2025, 15:18
#
Ефір рулить:)
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