Укрнафта покупает АЗС Shell в Украине: АМКУ одобрил сделку

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) согласовал приобретение государственной Укрнафтой сети АЗС Shell в Украине. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«Дано разрешение ПАО „Укрнафта“ на приобретение доли в уставном капитале ООО „Альянс Холдинг“, обеспечивающее превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что ПАО «Укрнафта», в частности часть Группы Нафтогаз, и международная компания Shell заключили соглашение о приобретении доли 51% у ООО «Альянс Холдинг».

«Укрнафта станет мажоритарным владельцем сети автозаправочных комплексов, включающей в себя 118 работающих АЗК, а также другое имущество. Прибыль, которую будет получать „Альянс Холдинг“, будет поступать в государственный бюджет в виде дивидендов», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Shell

Shell входит в ТОП-10 сетей по объемам продаж в Украине: 118 работающих автозаправочных комплексов, № 9 по реализации горючего по результатам 9 месяцев 2024 года и № 7 по количеству АЗК, расположенных преимущественно в благоприятных зонах с интенсивным трафиком.

В течение года будет проведен ребрендинг всех АЗК. Условия существующих договоров В2В будут выполняться в полном объеме. Также будет сохранен персонал компании — 1550 работников, работающих на АЗК и в головном офисе.

Ранее «Минфин» писал, что Фонд государственного имущества в конце октября 2024 года официально стал владельцем 49% уставного капитала ООО «Альянс Холдинг», управляющего сетью автозаправочных станций Shell в Украине.

Эта часть ранее принадлежала россиянину Эдуарду Худайнатову, попавшему под санкции после начала полномасштабной войны.

По решению Высшего антикоррупционного суда его украинские активы, в том числе доля в Альянс Холдинге, были взысканы в доход государства.

Во исполнение этого решения предыдущих владельцев ООО «Альянс Холдинг» — Cicerone Holding BV и Bogstone Holding BV — вывели из перечня учредителей компании, была утверждена новая структура собственности:

Shell Overseas Investments BV — 51%;

Фонд государственного имущества Украины — 49%.

Shell ранее сообщал, что после начала полномасштабной войны доля Худайнатова в ООО «Альянс Холдинг» сократилась до 2,56%, а косвенная доля Shell выросла до 97,44%.

«Согласно законодательству Нидерландов и на основе решений суда Нидерландов, количество акций, которыми владеет Shell, выросло благодаря денежным вливаниям Shell в украинский бизнес, чего не произошло со стороны другого партнера по холдингу», — говорили в компании.

Доказать это в украинском суде Shell не удалось.