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23 января 2025, 18:42 Читати українською

Советник Трампа пригрозил залить мир дешевой нефтью и «обанкротить» российскую экономику

Новая американская администрация намерена существенно усилить давление на ключевой, энергетический сектор российской экономики, который приносит в страну больше половины всех экспортных доходов и обеспечивает бюджету каждый четвертый рубль налогов. Об этом заявил в интервью BBC Radio 4 Роберт Вилки, глава переходной команды избранного президента Дональда Трампа.

Новая американская администрация намерена существенно усилить давление на ключевой, энергетический сектор российской экономики, который приносит в страну больше половины всех экспортных доходов и обеспечивает бюджету каждый четвертый рубль налогов.
Фото: depositphotos

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Что обещает США

Если путин не пойдет на сделку по Украине, США резко увеличат поставки нефти на мировой рынок и опустят цену до $40 за баррель или ниже.

«Присутствие США на мировом рынке нефти отправит цену вниз — и это обанкротит российскую экономику. Это окажет невероятное давление на военную экономику путина», — сказал Вилки.

Он также анонсировал увеличение поставок американского сжиженного газа в Европу, где американский СПГ уже занимает 70% рынка, а в некоторых странах, например, в Германии, — около 90%.

Напомним

В ходе предвыборной кампании Трамп анонсировал масштабное расширение нефте- и газобычи в США под лозунгом «Бури, детка, бури!». Он обещал, что производство нефти в стране увеличится на 15%, или 3 млн баррелей в сутки — объем, который на 100% покрывает текущий экспорт российской нефти танкерами.

Трамп говорил, что планирует отдать нефтяникам федеральные земли и шельф, в том числе разрешив бурение в богатых нефтью штатах, прежде всего на Аляске и в Техасе, а также в Мексиканском заливе.

Кроме того, он анонсировал отмену запрета на строительство новых трубопроводов, который ввел Джо Байден, и снятие органичений на экспорт СПГ.
В первом публичном обращении к Путину после инаугурации Трамп пригрозил усилить санкции, вплоть до полного эмбарго на все российские товары, если Кремль не согласится закончить войну, которая принесла миллионные потери и стала крупнейшим конфликтом в Европе со Второй мировой.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
Smehue4ki
Smehue4ki
23 января 2025, 18:45
#
Байден це теж казав, але не зробив. Побачимо як у Трампа вийде
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 января 2025, 19:08
#
Может потому, что в США все нефтяные компании частные
и пожелания Байдена или Трампа им не указ…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 января 2025, 19:14
#
Себестоимость добычи нефти в разных странах
в долларах США (стоимость за баррель):

Россия (на шельфе) — $42−43;
Россия (новые скважины) — $50−55;
Россия (старые скважины) — $20;
США (сланцевая нефть) — $35−50;
США (жидкая нефть) — $43−45;

Саудовская Аравия — $2,8;
Казахстан — от $20 до $50;
Кувейт — $8,79;
Венесуэла — $37−40;
Нигерия — $15−17;
Иран (на морском шлейфе) — до $27;
Иран (на континентальной части) — до $11;

При цене в $40 частные нефтяные компании обанкротятся
быстрее, чем российский государственный Газпром…
+
0
matroskin
matroskin
23 января 2025, 21:01
#
В даному випадку собівартість не є ключовим фактором.
1. Зараз рф продає нафту по сірих схемах бо продає з великою знижкою.
Це як купувати крадений або сумнівний телефон, за пів ціни ще куди не йшло, а от якщо ціна буде на 10% нижча ніж в офіційному магазині-навряд хто наважиться на таке.
2. Прибуток приватних компаній-це виключно прибуток їх акціонерів, власників і т.п. А от прибуток рос.нафтогаз компаній це власне основа бюджету рф та більша частина всього її експорту.
3. До собівартості видобутку, ще варто додавати доставку нафти в туж Індію, морем та ще й танкери десь брати надо під це діло.
4. Доступність покупця, для рф на даний момент по суті це лише Китай, який може встанавлювати любу ціну, що думаю і робить. При світовій в $50, Китай готовий буде запропонувати рф $20 і думаю рф буде продавати й по 20.
Витіснити рф з нафтогазового бізнесу це куди більш в національних інтересах США ніж Україна, тут присутні як економічні так і політичні (військові) причини.
+
0
bonv
bonv
23 января 2025, 21:45
#
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