Новая американская администрация намерена существенно усилить давление на ключевой, энергетический сектор российской экономики, который приносит в страну больше половины всех экспортных доходов и обеспечивает бюджету каждый четвертый рубль налогов. Об этом заявил в интервью BBC Radio 4 Роберт Вилки, глава переходной команды избранного президента Дональда Трампа.

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Что обещает США

Если путин не пойдет на сделку по Украине, США резко увеличат поставки нефти на мировой рынок и опустят цену до $40 за баррель или ниже.

«Присутствие США на мировом рынке нефти отправит цену вниз — и это обанкротит российскую экономику. Это окажет невероятное давление на военную экономику путина», — сказал Вилки.

Он также анонсировал увеличение поставок американского сжиженного газа в Европу, где американский СПГ уже занимает 70% рынка, а в некоторых странах, например, в Германии, — около 90%.

Напомним

В ходе предвыборной кампании Трамп анонсировал масштабное расширение нефте- и газобычи в США под лозунгом «Бури, детка, бури!». Он обещал, что производство нефти в стране увеличится на 15%, или 3 млн баррелей в сутки — объем, который на 100% покрывает текущий экспорт российской нефти танкерами.

Трамп говорил, что планирует отдать нефтяникам федеральные земли и шельф, в том числе разрешив бурение в богатых нефтью штатах, прежде всего на Аляске и в Техасе, а также в Мексиканском заливе.

Кроме того, он анонсировал отмену запрета на строительство новых трубопроводов, который ввел Джо Байден, и снятие органичений на экспорт СПГ.

В первом публичном обращении к Путину после инаугурации Трамп пригрозил усилить санкции, вплоть до полного эмбарго на все российские товары, если Кремль не согласится закончить войну, которая принесла миллионные потери и стала крупнейшим конфликтом в Европе со Второй мировой.