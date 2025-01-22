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22 января 2025, 13:51 Читати українською

lifecell планирует повысить тарифы в феврале

Мобильный оператор lifecell планирует увеличить стоимость тарифов в феврале 2025 года. Об этом заявил CEO DVL (Датагруп, Воля и lifecell) Михаил Шелемба в интервью Forbes Ukraine.

Мобильный оператор lifecell планирует увеличить стоимость тарифов в феврале 2025 года.
Фото: dev.ua

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«К сожалению, вынужденное изменение цен для имеющихся абонентов будет. Она пройдет уже в феврале», — сказал Шелемба.

Причина повышения тарифов

Причиной повышения тарифов он назвал рост стоимости электроэнергии. По его словам, рост цен на электроэнергию почувствовали все операторы. За прошлый год она выросла почти вдвое, поэтому в этом году компания закладывает 2,3 млрд грн расходов на это.

«Благодаря оптимизации затрат, мы это сделаем вполовину меньше того, чего требуют экономические условия. В последний раз для имеющихся абонентов цена росла почти полтора года назад, и то не для всех, а только для 15% базы», — рассказал CEO DVL.

Кого не коснется повышения

Просмотр цен не будет касаться новых клиентов, перенесших свой номер в lifecell с декабря. Они могли зафиксировать стоимость тарифа до конца года.

Напомним

«Минфин» писал, что более 10 000 абонентов «Киевстар» и более 2 800 абонентов Vodafone Украина перенесли свои номера на lifecell в период с 10 по 18 декабря.

Ранее «Киевстар» анонсировал повышение стоимости тарифов в среднем на 25%. 16 декабря Vodafone Украина объявил о повышении тарифов подписки в среднем на 37%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
invaderzim8
invaderzim8
22 января 2025, 14:29
#
Гудбай
+
+15
efess
efess
22 января 2025, 14:33
#
Куда перейдете? 😜
+
0
3212242
3212242
22 января 2025, 14:41
#
В принципі Лайкамобайл дає за 50 грн стільки, скільки лайф за 200)
+
0
paff
paff
22 января 2025, 15:09
#
Выглядит что ты бутылки сдаешь что 150 грн это проблема
+
0
invaderzim8
invaderzim8
22 января 2025, 15:13
#
Никуда, ежемесячный тариф отменю и все. в городе миллионике юзать моб связь сейчас за такие деньги не имеет смысла, везде wifi
+
0
ramarren
ramarren
22 января 2025, 15:58
#
У Лайфа одного залишається поки що справжній тариф з оплатою по факту — Єдиний. 2 грн/хв, коли розмовляєш, і все.
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