США объявили новую военную помощь Украине на $500 миллионов: что в нее входит

В четверг, 9 января, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет $500 млн. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Это уже 74 пакет военной помощи, который администрация президента Джо Байдена предоставляет Украине из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года.

Ранее СМИ писали, что это последний пакет военной помощи Киеву при администрации Байдена.

Входящий в новый пакет помощи