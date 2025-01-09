В четверг, 9 января, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет $500 млн. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
США объявили новую военную помощь Украине на $500 миллионов: что в нее входит
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Это уже 74 пакет военной помощи, который администрация президента Джо Байдена предоставляет Украине из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года.
Ранее СМИ писали, что это последний пакет военной помощи Киеву при администрации Байдена.
Входящий в новый пакет помощи
- ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;
- ракеты класса «воздух-земля»;
- вспомогательное оборудование для истребителей F-16;
- бронированные мостовые системы;
- средства защищенной связи;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортные средства.
Источник: Минфин
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