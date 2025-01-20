НБУ за неделю снова продал более $1 миллиарда на межбанке

В течение недели с 13 по 17 января Национальный банк продал на межбанке $1,014 млрд. При этом регулятор не покупал валюту. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Интервенции НБУ

В целом с начала 2025 года Нацбанк продал из резервов уже $2,05 млрд, а купил — $200 тыс.

Напомним

Национальный банк в течение недели, с 6 по 10 января, купил на межбанковском валютном рынке $0,20 млн и продал $1036,65 млн.

«Минфин» писал, что чистая продажа долларов Нацбанком в декабре 2024 года увеличилась до $5,28 млрд, по сравнению с $2,73 млрд в ноябре, $3,43 млрд — в октябре, $3,21 млрд — в сентябре и $2,68 млрд — В августе прошлого года.