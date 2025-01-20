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20 января 2025, 8:32 Читати українською

Спасение TikTok: Трамп пообещал отсрочить выполнение закона. TikTok уже возобновил работу

20 января президент США Дональд Трамп издаст указ об отсрочке выполнения закона о запрете TikTok в стране. Документ будет выдан после инаугурации, однако и здесь есть условие. Об этом он написал в Truth Social.

20 января президент США Дональд Трамп издаст указ об отсрочке выполнения закона о запрете TikTok в стране.
Фото: rfi.fr

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Обещание Трампа

«Указ также подтвердит, что ни одна компания, которая помогала уберечь TikTok от блокировки к моему указу, не будет привлекаться к ответственности», — пишет Трамп.

Кроме этого, он описал, как видит возможность решения проблемы, чтобы соцсеть продолжила деятельность в США. Речь идет и о приобретении 50% собственности Штатами.

«Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом, мы спасем TikTok, обеспечим, что он в хороших руках и позволим ему развиваться. Без согласия США Tik Tok не будет. С нашим согласием он будет стоить сотни миллиардов, а может и триллионы долларов. Поэтому моя начальная идея — совместная компания из нынешних владельцев и/или новых, где США получат. 50%», — пояснил он.

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TikTok возобновил работу

Вечером, 19 января, развлекательная социальная платформа TikTok снова заработала в США после 12-часовой паузы, заявляет компания.

«По соглашению с нашими поставщиками услуг TikTok находится в ходе возобновления обслуживания. Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и заверений нашим поставщикам услуг в том, что они не столкнутся с какими-либо штрафными санкциями, из-за предоставления TikTok более 170 миллионам американцев и за возможность процветать более 7 миллионов малых предприятий», — говорится в заявлении в Х.

Предыстория

Как писал «Минфин», вечером 18 января доступ к TikTok на территории США был ограничен. Программа стала недоступной менее чем за два часа до вступления в силу официального запрета.

17 января Верховный суд США поддержал закон, разрешающий запретить TikTok, если китайская ByteDance не продаст соцсеть.

В ноябре 2024-го The Wall Street Journal писала, что главный исполнительный директор TikTok Шоу Цзы Чу обратился к Илону Маску через посредство в переговорах с администрацией Трампа. Во время своего предыдущего президентского срока республиканец подписал указ о запрете TikTok, заблокированном в суде. При этом во время своей предвыборной кампании в 2024 году он сменил риторику по платформе. 17 января Трамп заявил, что позвонил по телефону главе КНР Си Цзиньпину. Одной из тем их разговора был TikTok, рассказал избранный президент США.

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Джо Байден подписал закон, согласно которому программу могут заблокировать на территории Соединенных Штатов, если американское подразделение соцсети не будет продано весной прошлого года. Этот шаг объяснили необходимостью обеспечить национальную безопасность и предотвратить нарушения конфиденциальности данных. В мае TikTok подал иск, отрицающий конституционность подписанного закона. ByteDance заявила, что не может и не будет продавать свои активы в США.

В декабре 2024 года TikTok попросил временно заблокировать этот закон, пока Верховный суд не примет решение об апелляции. В середине того же месяца апелляционный суд США отклонил прошение TikTok о временной заморозке закона. В конце декабря 2024 года Трамп призвал Верховный суд США отсрочить запрет на соцсети, чтобы попытаться урегулировать ситуацию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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