Спасение TikTok: Трамп пообещал отсрочить выполнение закона. TikTok уже возобновил работу

20 января президент США Дональд Трамп издаст указ об отсрочке выполнения закона о запрете TikTok в стране. Документ будет выдан после инаугурации, однако и здесь есть условие. Об этом он написал в Truth Social .

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Обещание Трампа

«Указ также подтвердит, что ни одна компания, которая помогала уберечь TikTok от блокировки к моему указу, не будет привлекаться к ответственности», — пишет Трамп.

Кроме этого, он описал, как видит возможность решения проблемы, чтобы соцсеть продолжила деятельность в США. Речь идет и о приобретении 50% собственности Штатами.

«Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом, мы спасем TikTok, обеспечим, что он в хороших руках и позволим ему развиваться. Без согласия США Tik Tok не будет. С нашим согласием он будет стоить сотни миллиардов, а может и триллионы долларов. Поэтому моя начальная идея — совместная компания из нынешних владельцев и/или новых, где США получат. 50%», — пояснил он.

Читайте также: TikTok в США могут запретить. Байден подписал закон

TikTok возобновил работу

Вечером, 19 января, развлекательная социальная платформа TikTok снова заработала в США после 12-часовой паузы, заявляет компания.

«По соглашению с нашими поставщиками услуг TikTok находится в ходе возобновления обслуживания. Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и заверений нашим поставщикам услуг в том, что они не столкнутся с какими-либо штрафными санкциями, из-за предоставления TikTok более 170 миллионам американцев и за возможность процветать более 7 миллионов малых предприятий», — говорится в заявлении в Х.

Предыстория

Как писал «Минфин», вечером 18 января доступ к TikTok на территории США был ограничен. Программа стала недоступной менее чем за два часа до вступления в силу официального запрета.

17 января Верховный суд США поддержал закон, разрешающий запретить TikTok, если китайская ByteDance не продаст соцсеть.

В ноябре 2024-го The Wall Street Journal писала, что главный исполнительный директор TikTok Шоу Цзы Чу обратился к Илону Маску через посредство в переговорах с администрацией Трампа. Во время своего предыдущего президентского срока республиканец подписал указ о запрете TikTok, заблокированном в суде. При этом во время своей предвыборной кампании в 2024 году он сменил риторику по платформе. 17 января Трамп заявил, что позвонил по телефону главе КНР Си Цзиньпину. Одной из тем их разговора был TikTok, рассказал избранный президент США.

Читайте также: Китай хочет продать TikTok Илону Маску

Джо Байден подписал закон, согласно которому программу могут заблокировать на территории Соединенных Штатов, если американское подразделение соцсети не будет продано весной прошлого года. Этот шаг объяснили необходимостью обеспечить национальную безопасность и предотвратить нарушения конфиденциальности данных. В мае TikTok подал иск, отрицающий конституционность подписанного закона. ByteDance заявила, что не может и не будет продавать свои активы в США.

В декабре 2024 года TikTok попросил временно заблокировать этот закон, пока Верховный суд не примет решение об апелляции. В середине того же месяца апелляционный суд США отклонил прошение TikTok о временной заморозке закона. В конце декабря 2024 года Трамп призвал Верховный суд США отсрочить запрет на соцсети, чтобы попытаться урегулировать ситуацию.