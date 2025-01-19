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19 января 2025, 10:29 Читати українською

Каждый третий украинец в Польше приехал менее полугода назад — исследование

37% находящихся в Польше украинцев приехали менее полугода назад — это самый большой показатель среди всех опрошенных. Такие данные были опубликованы в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

37% находящихся в Польше украинцев приехали менее полугода назад — это самый большой показатель среди всех опрошенных.
Фото: depositphotos

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За 2 года приехало 23%. 15% украинцев находятся в Польше 3 года. 10% — более 5 лет, год назад приехало 9% респондентов и наименьший показатель среди тех, кто находится в Польше 4 года — 6%. Среди всех опрошенных 67% составляют женщины.

Возрастная категория

40% опрошенных находится в возрасте 36 — 54 года — это самая большая категория по количеству. 37% еще не достигли 25 лет. В диапазоне от 26 до 35 лет находятся 20% респондентов и всего 3% старше 55 лет.

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Больше всего приехавших в Польшу в одиночку — 58%. 16% опрошенных приехали с друзьями, вместе с родственниками — 13%, 10% среди приехавших в составе семейной пары.

Убежище в Польше

С начала полномасштабного вторжения россиян в Украину Польша стала главным убежищем для бежавших от войны украинских беженцев. Однако последние данные свидетельствуют о существенных изменениях в составе находящихся в Польше украинцев.

«Наибольшая доля украинцев приехала в Польшу в течение полугода. Это свидетельствует о том, что доминирующей группой среди новоприбывших являются трудовые мигранты, которые выбирают Польшу из-за географической близости, общих культурных традиций и выгодных условий для работы. Опрос также показал, что прибывших украинцев в Польшу с началом полномасштабного вторжения сейчас всего 15%. Вероятно, они вернулись в Украину после того, как прошла опасность или переехали в другие страны», — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

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В агентстве также обращают внимание, что самой многочисленной возрастной группой являются люди 36−54 лет, что говорит об активном трудовом потенциале этих мигрантов.

«Эти украинцы преимущественно зарабатывают в Польше и возвращаются домой, где тратят заработанные средства, поддерживая экономику Украины. Польша, которая с начала полномасштабного вторжения стала убежищем для беженцев, сегодня возвращается к партнерству с Украиной в сфере трудовой миграции. И это также имеет положительное влияние на польскую экономику и рынок трудоустройства», — добавляет Джоболда.

Как проводили опрос

Опрос проводился методом электронного анкетирования в течение декабря прошлого года, в котором приняло участие 856 человек.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
godvinik
godvinik
19 января 2025, 10:50
#
А как они выехали?
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
19 января 2025, 11:49
#
В основном женщины и дети.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
19 января 2025, 11:47
#
Спасибо за статистику. Весьма информативно.
37% еще не достигли 25 лет. В диапазоне от 26 до 35 лет находятся 20% респондентов
Что составляет в сумме 57%. Т. е. это как раз будущая демография.
И судя по арифметике 40% от 35 до 55 лет. Это рабочая лошадка.
3% старше 55 лет. А это бюджетная нагрузка.
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