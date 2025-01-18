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18 января 2025, 15:15 Читати українською

LVMH возвращает себе титул самой дорогой акции в Европе

Компании LVMH потребовалось почти полтора года, чтобы вернуть себе позицию крупнейшей компании Европы, потеснив датскую фармкомпанию Novo Nordisk A/S. Об этом сообщает Bloomberg.

Компании LVMH потребовалось почти полтора года, чтобы вернуть себе позицию крупнейшей компании Европы, потеснив датскую фармкомпанию Novo Nordisk A/S.
Фото: Benjamin Girette/Bloomberg

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Детали

Акции Novo упали более чем на 4% после того, как ее ведущие препараты Ozempic и Wegovy попали под действие нового законодательства США, снизив рыночную капитализацию компании до $355 миллиардов.

В это время капитализация LVMH составила $357 миллиардов.

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Напомним

В прошлом году акции LVMH упали на 13% на фоне снижения потребительских расходов в Китае. Однако признаки восстановления подогрели оптимизм инвесторов, и прогнозы улучшились благодаря отчетам от Richemont и Brunello Cucinelli.

Читайте: Инвесторов LVMH беспокоит слабый спрос покупателей из Китая на сумки за $4300

Ранее «Минфин» писал, что Министерство торговли Китая 8 октября 2024 года объявило о введении временных антидемпинговых мер против бренди, что происходит из Европейского Союза. С 11 октября импортеры будут обязаны предоставлять китайской таможне залоговый депозит при импорте марок, произведенных в ЕС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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