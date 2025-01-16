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16 января 2025, 14:55 Читати українською

Цены на морковь в Украине снизились на 10%

В Украине на этой неделе отпускные цены на морковь упали в среднем на 10% и составляют 23−30 грн/кг. Об этом сообщает EastFruit .

В Украине на этой неделе отпускные цены на морковь упали в среднем на 10% и составляют 23−30 грн/кг.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменились цены на морковь

«Только с начала этой недели морковь на украинском рынке подешевела в среднем на 10%. Сегодня производители предлагают к продаже эти корнеплоды по 23−30 грн/кг (0,54−0,71 долл./кг) в зависимости от качества и объема партии», — говорится в сообщении.

Причина

Отмечается, что производители все чаще вынуждены перебирать запасы корнеплодов, при этом процент отбраковки значительно выше прошлогоднего. Особенно остро эта проблема сейчас стоит перед фермерами, чьи хранилища должным образом не оборудованы.

Производители вынуждены идти на такие ценовые корректировки даже при ограниченном предложении качественной моркови на рынке.

Читайте также: Овощи, «молочка» и масло: Какие продукты подорожали больше всего в 2024 году

Цены на морковь также снижаются из-за низкого спроса на овощи среднего и низкого качества. Оптовики и розничные сети закупают их только небольшими партиями, объясняя это медленной реализацией в рознице.

Читайте также: Цены «садятся на диету»: почему продавцы не решаются радикально переписывать ценники

Напомним

В декабре 2024 года цены на морковь выросли в 2,5 раза (на 150,1%) до 28,6 гривны за килограмм.

Как писал «Минфин», в Украине, по итогам декабря 2024 года, зафиксирована рекордная инфляция. Как свидетельствует свежая статистика Госстата, цены на потребительском рынке выросли в годовом исчислении на 12%, а за месяц — с ноября по декабрь — на 1,4%.

Что происходит с ценами на еду с начала этого года и какие тенденции прогнозируют производители продуктов питания в ближайшее время — читайте здесь.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+8
Exba
Exba
16 января 2025, 15:00
#
«Никто из вас не написал и не сказал, что оказывается, на капусту в октябре на 20% снизились цены… Смешно? А мне кажется, не очень. Капуста в рационе наших граждан занимает очень серьезную позицию» ©
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0
Явам Нелох
Явам Нелох
16 января 2025, 15:09
#
Потужно… Спочатку підвищіли на 100% а потім на 10% знизили. Лохторат у захваті. Влада — найкраща.
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