Биткоин повторно протестировал уровень в $100 000

В ночь на 16 января 2025 года курс биткоина подскочил выше $100 000, но активу не удалось закрепиться на этом уровне. Прирост за неделю составляет почти 5% согласно TradingView, пишет Incrypted.

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На момент написания первая криптовалюта торгуется у этой зоны. Примечательно, всего три дня назад биткоин протестировал отметку в $89 000 и эксперты прогнозировали риск дальнейшего падения.

Вслед за биткоином приростом отличились все крупные криптоактивы. XRP по-прежнему удерживает третью позицию. Актив занял его 15 января 2025 года.

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Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость первой криптовалюты составляет $99,758 за монету.

Прыжок курса, а также последующий за этим восходящий тренд на рынке в общем-то привели к волне ликвидаций среди трейдеров на коротких позициях. За 24 часа общие потери по фьючерсным контрактам составили около $348 млн. Большая часть этой суммы приходится именно на шорт-позиции.

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Индекс страха и алчности, отражающий настроения инвесторов на крипторынке, за сутки вырос на пять базисных пунктов. Индикатор перешел из «оранжевой» в «зеленую» зону.

На ценовом графике биткоина наметился восходящий тренд после публикации новых данных по индексу потребительских цен (CPI) в США. Курс продолжил расти после открытия фондового рынка в США, что может быть обусловлено притоком капитала в биржевые фонды.