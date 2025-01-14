Tesla впервые обошла Audi по объему продаж автомобилей в 2024 году

Компания Tesla впервые опередила немецкий премиальный бренд Audi по количеству проданных автомобилей в 2024 году. Об этом пишет Bloomberg.

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Подробности

Tesla поставила 1,79 миллиона автомобилей, в то время как Audi, принадлежащая концерну Volkswagen AG, продала 1,67 миллиона машин, что на 12% меньше, чем в 2023 году.

Несмотря на значительное понижение поставок в первом полугодии, Tesla смогла сохранить позиции лидера в сегменте электромобилей, оставаясь впереди китайской BYD.

Одной из главных причин успеха стал популярный внедорожник Model Y, являющийся одним из самых продаваемых автомобилей в мире.

Отмечается, что немецкие автопроизводители сталкиваются с низким спросом на роскошные автомобили в ключевых регионах:

Китай: Восстановление рынка остается нестабильным, а местные производители ужесточают конкуренцию в премиальном сегменте.

Европа: Продажи электромобилей ниже ожиданий из-за сокращения субсидий в ряде стран.

Другие рынки: Продажи Audi упали в Германии, Китае и Северной Америке.

Поставки полностью электрических моделей Audi в 2024 году сократились на 8%, достигнув всего 164 000 единиц.

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Напомним

Как ранее писал «Минфин», Компания Tesla в прошлом году продала 1,79 млн электромобилей — это меньше показателя 2023 года, а также ниже прогноза аналитиков. Годовой объем продаж упал впервые за более чем десятилетие, несмотря на положительную динамику в конце года.

За квартал, закончившийся 31 декабря, компания поставила 495 570 автомобилей, не дотянув до 512 277, прогнозировавшихся аналитики. Чтобы достичь своей цели незначительного роста за весь год, компании нужно было продать почти 515 000 автомобилей в 4 квартале.