Компания Tesla впервые опередила немецкий премиальный бренд Audi по количеству проданных автомобилей в 2024 году. Об этом пишет Bloomberg.
Tesla впервые обошла Audi по объему продаж автомобилей в 2024 году
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Подробности
Tesla поставила 1,79 миллиона автомобилей, в то время как Audi, принадлежащая концерну Volkswagen AG, продала 1,67 миллиона машин, что на 12% меньше, чем в 2023 году.
Несмотря на значительное понижение поставок в первом полугодии, Tesla смогла сохранить позиции лидера в сегменте электромобилей, оставаясь впереди китайской BYD.
Одной из главных причин успеха стал популярный внедорожник Model Y, являющийся одним из самых продаваемых автомобилей в мире.
Отмечается, что немецкие автопроизводители сталкиваются с низким спросом на роскошные автомобили в ключевых регионах:
- Китай: Восстановление рынка остается нестабильным, а местные производители ужесточают конкуренцию в премиальном сегменте.
- Европа: Продажи электромобилей ниже ожиданий из-за сокращения субсидий в ряде стран.
- Другие рынки: Продажи Audi упали в Германии, Китае и Северной Америке.
Поставки полностью электрических моделей Audi в 2024 году сократились на 8%, достигнув всего 164 000 единиц.
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Напомним
Как ранее писал «Минфин», Компания Tesla в прошлом году продала 1,79 млн электромобилей — это меньше показателя 2023 года, а также ниже прогноза аналитиков. Годовой объем продаж упал впервые за более чем десятилетие, несмотря на положительную динамику в конце года.
За квартал, закончившийся 31 декабря, компания поставила 495 570 автомобилей, не дотянув до 512 277, прогнозировавшихся аналитики. Чтобы достичь своей цели незначительного роста за весь год, компании нужно было продать почти 515 000 автомобилей в 4 квартале.
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Та ще й не розбираються в авто темі, судячи з усіх новин про автомобіли.
Від 2025 року у Польщі підвищать штрафи за водіння у нетверезому стані та перевищення швидкості. Українців, які перебувають у сусідній країні, можуть позбавляти прав управляти авто у разі порушення ПДР. Про це пише сайт «Твоя машина».
А в деяких випадках можна отримати величезний штраф і навіть потрапити за ґрати. Зокрема, вже за саму відсутність паспорта, водійських прав, страхування або техпаспорта можна отримати стягнення в розмірі 1000 злотих або близько 10 000 гривень.
За непристібання паском безпеки, непропускання екстрених служб або невикористання ближнього світла фар водієві загрожує від 200 до 2000 злотих штрафу, у гривнях від 2 000 до 20.
Штрафи за перевищення швидкості варіюються від 50 до 2 500 злотих, а це від 500 до 25 000 тисяч штрафу. Для любителів порушувати — штрафи подвоюватимуться. А ось водіїв, яких спіймали за кермом п’яними, можуть оштрафувати на суму від 50 до 5 000 злотих, в гривнях від 500 — 50 000 тисяч, а також відправити під арешт на 30 діб і позбавити прав на строк до 3 років, за наявності в крові 0,2−0,5 проміле алкоголю.
Якщо вміст алкоголю вищий, то штрафи вже варіюються від 50 000 до 600 000 гривень. Крім того, водієві може загрожувати до двох років в’язниці і до 15 років позбавлення прав.
За керування автомобілем напідпитку загрожує штраф 17 тисяч гривень. У разі повторного протягом року вчинення правопорушення, на водіїв накладається штраф у розмірі 34 тисяч гривень (або адміністративний арешт на 10 діб) з позбавленням права керування транспортним засобом на 3 роки та з платним вилученням транспортного засобу (за наявності).
Законом також передбачено значне посилення покарання за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, у разі повторного порушення протягом одного року.
Найбільший штраф у 51 тисячу гривень загрожує водіям, які:
двічі протягом року піддавалися адміністративному стягненню за подібне правопорушення
відмовилися від проходження відповідного огляду на стан сп’яніння
Окрім штрафу, водії, які повторно сідають за кермо «під градусом», караються:
позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років, а також можуть конфіскувати транспортний засіб, що належить їм на правах приватної власності.
я б алкоголіків за кермом розстрілював, а не накладав штраф і позбавляв прав керування.
Просто вступають в дію норми «зимового періоду», коли рівень небезпеки для всіх учасників руху зростає. У зв’язку з цими змінами, на тих ділянках доріг, де раніше дозволена швидкість була до 80 км/год, дорожні знаки замінили на нові, які обмежують швидкість до 50 км/год.
«У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже від 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості - 50 км/год. Таким чином, правила фактично не змінюються, а настає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху», — сказав він.
вчитеся копі-пастити?