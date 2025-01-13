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13 января 2025, 13:15 Читати українською

Кабмин выделил из резервного фонда 5 миллиардов гривен на «Зимову єПідтримку»

Правительство направило из резервного фонда госбюджета дополнительные 5 млрд грн на реализацию программы «Зимова єПідтримка». Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство направило из резервного фонда госбюджета дополнительные 5 млрд грн на реализацию программы «Зимова єПідтримка».
Фото: depositphotos

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Подробности

По его словам, все поданные украинцами заявки на помощь будут выполнены, люди получат средства и смогут потратить их на коммунальные, медицинские, образовательные и другие услуги.

Также был усовершенствован механизм выплаты средств для людей старше 60 лет, людей с инвалидностью I и II групп, получающих пенсию по инвалидности или социальную помощь через банковские учреждения, и для недееспособных лиц по заявке опекуна. Эти граждане получат свою тысячу гривен через Укрпочту.

Читайте также: На что украинцы тратят деньги

«Урегулировали алгоритм обмена информацией между учреждениями, реализующими программу „Зимова єПідтримка“. Это будет способствовать обобщению данных и информированию украинцев», — отметил глава Правительства.

Напомним

«Минфин» писал, что с 1 декабря 2024 года украинцы могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

  • Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.
  • Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.
  • Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 г.

На что можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.

Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дии»

  • Зайдите в приложение «Дия»
  • В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»
  • Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»
  • Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»
  • Выберите счет для выплаты
  • Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»
  • Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.

Читайте также:помощь оформленную за границей придется вернуть

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
godvinik
godvinik
13 января 2025, 13:38
#
Дешевий популізм, вони думають купити собі любов народу подачкою піднявши податки до хмар, акцизи на паливо, тарифи на енергію до неможливих
+
+30
Turbo Apricot
Turbo Apricot
13 января 2025, 13:50
#
Не такий вже й дешевий, враховуючи сукупні витрати на зимову підтримку, вчительську підтримку, кешбек підтримку, телемарафон, презентації, відосики, промови, плани, трансляції, зустрічі, видовища
+
+15
agsmith15
agsmith15
13 января 2025, 14:10
#
Оформил для мамы месяц назад, так ничего и не заплатили
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