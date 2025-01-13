Кабмин выделил из резервного фонда 5 миллиардов гривен на «Зимову єПідтримку»

Правительство направило из резервного фонда госбюджета дополнительные 5 млрд грн на реализацию программы «Зимова єПідтримка». Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Подробности

По его словам, все поданные украинцами заявки на помощь будут выполнены, люди получат средства и смогут потратить их на коммунальные, медицинские, образовательные и другие услуги.

Также был усовершенствован механизм выплаты средств для людей старше 60 лет, людей с инвалидностью I и II групп, получающих пенсию по инвалидности или социальную помощь через банковские учреждения, и для недееспособных лиц по заявке опекуна. Эти граждане получат свою тысячу гривен через Укрпочту.

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«Урегулировали алгоритм обмена информацией между учреждениями, реализующими программу „Зимова єПідтримка“. Это будет способствовать обобщению данных и информированию украинцев», — отметил глава Правительства.

Напомним

«Минфин» писал, что с 1 декабря 2024 года украинцы могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.

Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.

Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 г.

На что можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.

Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дии»

Зайдите в приложение «Дия»

В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»

Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»

Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»

Выберите счет для выплаты

Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»

Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.

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