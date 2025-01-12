Дубайские компании владеют не менее 55 судами «теневого флота» рф — СМИ

Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах превратился в важный центр российского «теневого флота». Компании, зарегистрированные там, владеют не менее 55 судами, находящимися в западных санкционных списках. Об этом идет речь в расследовании редакции MOT финского издания Yle.

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Отмечается, что судном Eagle S, подозреваемым в повреждении электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, также владеет дубайская компания.

Журналисты изучили происхождение 149 судов российского «теневого флота», находящихся в санкционных списках Запада. Расследование показывает, что россия создала широкую международную сеть для обхода экономических санкций.

«Теневой флот» прежде всего используют для транспортировки нефти и газа из россии под флагами стран, не подпадающих под санкции.

В частности, названия судов, флаги и владельцы, используемые в рф, постоянно меняются. Около трети судов, данные о которых изучили журналисты, изменили свои названия в течение месяца после введения санкций или позже.

Почти столько же судов сменили владельцев и управляющие компании, ответственные за их деятельность. Более пятой части судов перешли под другие флаги.

Журналисты считают, что цифры, вероятно, еще больше, поскольку ЕС и Великобритания добавили в свои списки санкций десятки танкеров после середины декабря.

Отмечается, что компании владельцы расположены не только в Дубае, но и в Индии, Китае, а также в небольших островных государствах, где легко скрыть подлинные отношения собственности.

Напомним

«Минфин» писал, что Соединенные Штаты и Великобритания объявили о введении санкций против российских «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и других компаний, связанных с «теневым флотом» танкеров, позволяющим рф экспортировать нефть в обход ограничений.

В США оценивают потери россии от новых нефтяных санкций в миллиарды долларов в месяц.