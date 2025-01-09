Более 36 000 украинцев откликнулись на вакансии в Силах обороны через мобильное приложение «Резерв+» с момента запуска сервиса рекрутинга в нем. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Более 36 тысяч украинцев откликнулись на вакансии в Силах обороны через «Резерв+»
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Популярные направления
Чаще всего пользователи подавались на вакансии по направлениям:
- штаб;
- транспорт;
- БПЛА;
- пехота;
- разведка.
Если говорить о должностях, то наиболее востребованы:
- водитель;
- оператор БПЛА разных типов;
- механик-слесарь;
- разведчик;
- делопроизводитель.
«Эта цифра доказывает, что сервис рекрутинга в „Резерв+“ стал одним из самых популярных мест, где украинцы ищут себе должность в армии», — отметила Черногоренко.
Подразделениями, куда пользователи чаще всего подавали заявки, стали:
- 12-я бригада НГУ «Азов»;
- 14-й отдельный полк БпАК;
- 13-я бригада оперативного назначения «Хартия»;
- Силы логистики;
- Силы обороны — спецподразделение СБУ.
Напомним
«Минфин» писал, что сервис рекрутинга стал доступен в приложении «Резерв+» в октябре прошлого года.
В ноябре у «Резерв+» стала доступна услуга отсрочки от мобилизации.
Источник: Минфин
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