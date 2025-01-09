Более 36 тысяч украинцев откликнулись на вакансии в Силах обороны через «Резерв+»

Более 36 000 украинцев откликнулись на вакансии в Силах обороны через мобильное приложение «Резерв+» с момента запуска сервиса рекрутинга в нем. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Популярные направления

Чаще всего пользователи подавались на вакансии по направлениям:

штаб;

транспорт;

БПЛА;

пехота;

разведка.

Если говорить о должностях, то наиболее востребованы:

водитель;

оператор БПЛА разных типов;

механик-слесарь;

разведчик;

делопроизводитель.

«Эта цифра доказывает, что сервис рекрутинга в „Резерв+“ стал одним из самых популярных мест, где украинцы ищут себе должность в армии», — отметила Черногоренко.

Подразделениями, куда пользователи чаще всего подавали заявки, стали:

12-я бригада НГУ «Азов»;

14-й отдельный полк БпАК;

13-я бригада оперативного назначения «Хартия»;

Силы логистики;

Силы обороны — спецподразделение СБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что сервис рекрутинга стал доступен в приложении «Резерв+» в октябре прошлого года.

В ноябре у «Резерв+» стала доступна услуга отсрочки от мобилизации.