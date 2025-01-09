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9 января 2025, 18:02 Читати українською

Более 36 тысяч украинцев откликнулись на вакансии в Силах обороны через «Резерв+»

Более 36 000 украинцев откликнулись на вакансии в Силах обороны через мобильное приложение «Резерв+» с момента запуска сервиса рекрутинга в нем. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Более 36 000 украинцев откликнулись на вакансии в Силах обороны через мобильное приложение «Резерв+» с момента запуска сервиса рекрутинга в нем.
Фото: mil.gov.ua

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Популярные направления

Чаще всего пользователи подавались на вакансии по направлениям:

  • штаб;
  • транспорт;
  • БПЛА;
  • пехота;
  • разведка.

Если говорить о должностях, то наиболее востребованы:

  • водитель;
  • оператор БПЛА разных типов;
  • механик-слесарь;
  • разведчик;
  • делопроизводитель.

«Эта цифра доказывает, что сервис рекрутинга в „Резерв+“ стал одним из самых популярных мест, где украинцы ищут себе должность в армии», — отметила Черногоренко.

Подразделениями, куда пользователи чаще всего подавали заявки, стали:

  • 12-я бригада НГУ «Азов»;
  • 14-й отдельный полк БпАК;
  • 13-я бригада оперативного назначения «Хартия»;
  • Силы логистики;
  • Силы обороны — спецподразделение СБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что сервис рекрутинга стал доступен в приложении «Резерв+» в октябре прошлого года.

В ноябре у «Резерв+» стала доступна услуга отсрочки от мобилизации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Exba
Exba
9 января 2025, 18:31
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