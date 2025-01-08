В Revolut прокомментировали начало регистрации пользователей в Украине

Revolut пока что не запустил официально услуги для клиентов в Украине. Компания продолжает бета-тестирование с ограниченной группой украинских клиентов. Об этом сообщила пресс-служба Revolut.

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«Поскольку мы наблюдаем большой интерес к услугам Revolut среди украинских СМИ и видим много статей, хотели бы уточнить, что наши услуги официально не запущены для клиентов в Украине», — говорится в сообщении.

В то же время, компания подтверждает, что в настоящее время позволяет некоторым пользователям регистрироваться для тестирования и в понедельник, 6 января, одна из таких групп получила досрочный доступ.

В Revolut подчеркивают, что компания поощряет всех украинцев загрузить приложение Revolut и присоединиться к списку ожидания, чтобы получить уведомления, когда услуги Revolut станут доступными для широкой общественности.

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