Revolut запустил бета-тест своего приложения в Украине

Британская финтех-компания Revolut начала бета-тест своего продукта в Украине. В настоящее время он доступен первой группе тестовых пользователей, ранее загрузивших приложение. Об этом пишет Forbes.

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Что известно

Revolut в Украине пока доступен только в ограниченном режиме, поэтому деталей о запуске на официальном сайте нет, говорится в сообщении. Однако для тестовых украинских пользователей доступна украиноязычная поддержка.

В режиме бета-теста украинцы могут оперировать более 30 валютами в одном приложении, делать международные переводы без комиссий, оформить бесплатную виртуальную карту, работающую более чем в 150 странах.

Открыть счет без платы за регистрацию можно по тарифному плану Standard.

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Пополнение счета доступно с валютных карт в долларах или евро. Пополнение с гривневых карточек на сегодня невозможно из-за регуляторных ограничений НБУ, сообщает компания.

Верификация новых пользователей из Украины происходит через государственное приложение «Дию».

«Revolut предоставляет услуги резидентам Украины на трансграничной основе через Revolut Bank UAB в Литве», — говорится в сообщении.

Напомним

Официально Revolut не объявлял об экспансии в Украину. Однако через месяц необанк добавил украинский язык к интерфейсу приложения.

В конце июля 2024 года Revolut получил банковскую лицензию Великобритании, которую ждал три года. Для компании это было важным событием, поскольку лицензия Соединенного Королевства рассматривается как вотум доверия, который повысит шансы Revolut на получение банковского регулирования на других рынках, например, в США, отмечает FT. До этого финтех получил лицензии от властей Литвы и Мексики.

В настоящее время у Revolut более 45 млн клиентов по всему миру, включая около 9 млн в Великобритании, где компания была основана в 2015 году.

Revolut основан Николаем Сторонским и Владом Яценко. Компания предлагает финансовые услуги через приложение и не имеет физических отделений.