Индонезия стала полноправным членом БРИКС

Индонезия стала полноправным членом международной организации БРИКС. Об этом сообщила председательствующая в организации пресс-служба Министерства иностранных дел Бразилии, пишет Лига.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Во время временного председательства Бразилии в БРИКС, которое началось 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, в понедельник, 6 января, правительство Бразилии объявило об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного члена, говорится в сообщении.

Кандидатура Индонезии была одобрена лидерами организации на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года в контексте процесса расширения полноправного членства БРИКС.

Читайте: Сербия рассматривает присоединение к БРИКС вместо вступления в ЕС

В связи с президентскими выборами в 2024 году Индонезия официально уведомила группу о своей заинтересованности в присоединении к БРИКСу лишь после того, как было сформировано новое правительство, отметили в МИД Бразилии.

Бразилия поздравила Индонезию со вступлением в БРИКС.

«Имея наибольшее население и наибольшую экономику в Юго-Восточной Азии, Индонезия разделяет с другими членами группы поддержку реформы институтов глобального управления и вносит положительный вклад в углубление сотрудничества на Глобальном Юге, что является приоритетными темами для бразильского председательства в БРИКС», — говорится в заявлении.

Напомним

Бразилия, россия, Индия и Китай являются основателями БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa). Кроме геополитики группа фокусируется на экономическом сотрудничестве и увеличении многосторонней торговли и развития.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп пригрозил объединению БРИКС введением 100% пошлин, если те введут собственную валюту.

Накануне саммита БРИКС в октябре агентство The Economist писало, что россия пытается с помощью БРИКС создать альтернативную международную финансовую систему, которая уменьшила бы зависимость от доллара США.

22 октября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя проведение саммита БРИКС в россии, заявил, что не рассматривают именно объединение стран как угрозу западным альянсам.

Читайте: Страны БРИКС отказались вместе с путиным бороться против Запада и доллара — Bloomberg