Главное за четверг: Цены на аренду земли и прибыль от криптовалюты и акций

Фермеры и крупные агрохолдинги готовы платить за право пользования участками гораздо больше, чем по сделкам, заключенным с крестьянами. Это показали стартовавшие осенью этого года государственные аукционы по аренде сельскохозяйственной земли. Могут ли владельцы паев рассчитывать на большие выплаты, какова сейчас объективная цена на землю, и главное — стоит ли ее покупать частным инвесторам, разбирался «Минфин».

ФЛП и физлица не будут платить военный сбор «задним числом» — Министерство финансов

Плательщики единого налога третьей группы (юридические лица и ФЛП) начнут уплачивать военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года. Кроме того, не будут платить военный сбор «задним числом» физических лиц. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Криптовалюта и акции: какой портфель «Минфина» принес наибольшую прибыль в 2024 году

Для того чтобы проверить различные стратегии инвестиций, «Минфин» создал четыре виртуальных инвестиционных портфеля — по два для акций и криптовалют. По мере приближения Нового года редакция подводит итоги результативности наших идей и определяет, какие активы оказались наиболее доходными.

Amazon и NVIDIA: почему Уолл-стрит советует продолжать в них инвестировать

Mizuho Financial Group выделили 2 безусловных лидера в следующем году среди американских акций. Почему аналитики выбрали именно их, и останутся ли технологические гиганты на пике, несмотря на неопределенность на фондовом рынке, рассказала инвестиционная эксперт Юлия Пронько.

Американские трежерисы: какую доходность они принесут в 2025 году

Обычно смягчение денежно-кредитной политики повышает цены облигаций и снижает их прибыльность. 18 сентября Федеральный резервный банк США приступил к циклу снижения процентной ставки, однако за 3 месяца доходности по облигациям выросли. О причинах этой аномалии и перспективах ETF-фонда iShares, ориентированного на 20-летние облигации США (TLT), рассказал инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.