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24 декабря 2024, 9:44 Читати українською

Цены на какао-бобы могут вырасти сильнее биткоина по итогам 2024 года

Какао-бобы в 2024 году могут показать самый сильный прирост цен среди всех мировых активов, опередив биткоин и фондовый рынок США, пишет MarketWatch.

Какао-бобы в 2024 году могут показать самый сильный прирост цен среди всех мировых активов, опередив биткоин и фондовый рынок США, пишет MarketWatch.
Фото: depositphotos

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Как изменились цены

Какао-бобы подорожали более чем вдвое с начала года, а 18 декабря их цены поднимались до нового рекордного максимума $12,931 тыс. за тонну.

Это ралли не подает признаков прекращения: 2023/2024 сельскохозяйственный год завершился с самым большим за последние 60 лет дефицитом предложения какао-бобов, отмечают в ING.

Цена мартовских фьючерсов на какао-бобы на закрытие торгов в пятницу составляла $11,954 тыс. за тонну. Это соответствует подорожанию ближайших фьючерсов примерно в 2,9 раза с начала года, показывают данные Dow Jones Market Data. Биткоин за тот же период вырос в цене в 2,3 раза, а индекс S&P 500 прибавил менее 25%.

Читайте: Стоимость фьючерсов на какао превысила $12 000 за тонну

Ключевым фактором поддержки рынка по-прежнему остается неблагоприятная погода в Кот-д'Ивуаре, являющемся крупнейшим мировым производителем какао-бобов.

Рекордно высокая температура мирового океана «усугубляет и без того сложную ситуацию с урожаем в Западной Африке, которая уже два года страдает от экстремальных погодных условий», — отметил издатель информационного бюллетеня WeatherWealth Джеймс Ромер.

Международная организация какао (ICCO) прогнозирует, что дефицит мирового производства какао-бобов в 2023/2024 сельскохозяйственном году составит 478 тыс. тонн. ICCO ожидает сокращения мирового производства какао-бобов на 13,1% по сравнению с предыдущим годом, а запасов на конец года — на 26,8%.

Существенное подорожание основного ингредиента для производства шоколада пока не отразилось на спросе, отметил управляющий директор Teucrium Джейк Хэнли, назвав такую ситуацию типичной для сельскохозяйственных товаров.

Читайте: Фьючерсы на какао подорожали до максимума за 7 месяцев

«Тяжелые погодные условия бьют по производству, но спрос остается высоким, — сказал он. — Потребители неохотно отказываются от таких вещей, как кофе и шоколад».

Сочетание неблагоприятных погодных факторов и сезонных повышательных трендов может привести к еще большему подорожанию какао-бобов, считает Ромер. При недостатке предложения цены на них обычно растут в преддверии праздников, когда люди покупают больше шоколада.

Мартовские фьючерсы на какао дешевеют на 0,5% на торгах в США в понедельник.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
ramarren
ramarren
24 декабря 2024, 10:38
#
Пора запасатися какао-порошком та шоколадними плитками. Добре, що у них строк придатності понад рік :)
+
0
Три літри
Три літри
24 декабря 2024, 11:05
#
Бонв, перевкладайся 😂
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