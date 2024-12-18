Стоимость фьючерсов на какао превысила $12 000 за тонну

Стоимость фьючерсов на какао поднялась выше $12 000 за тонну, установив новый рекорд, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. Цена контракта с исполнением в марте 2025 года 18 декабря составляла $12 126 (+3,07%), следует из данных биржи ICE.

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Что известно

С начала 2024 года цены на какао выросли практически втрое, отмечает Bloomberg. Это связано с опасениями рынка из-за сокращения производства в Кот-д'Ивуаре — стране, которая обеспечивает более трети мирового производства. Также колебаниям цен может способствовать низкая ликвидность на бирже, поскольку совокупный открытый интерес по фьючерсам на какао находится на минимуме за последнее десятилетие, указывает Bloomberg.

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Снижение урожая какао-бобов в Западной Африке привело к крупнейшему дефициту продукта за всю историю, пишет Bloomberg. Компании вынуждены использовать свои запасы, и сокращение урожая усложнит попытки их восстановить, отмечает агентство.

Согласно средним прогнозам аналитиков и трейдеров, собранным Bloomberg, производство в Кот-д'Ивуаре в сезоне 2024/2025 составит 1,9 млн т. Это почти на 10% меньше прогноза правительства страны, который был озвучен в октябре — 2,1−2,2 млн т.