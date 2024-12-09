Фьючерсы на какао подорожали до максимума за 7 месяцев

Фьючерсы на какао достигли самого высокого уровня за последние семь месяцев на фоне ухудшения перспектив производства в Западной Африке, что ставит под угрозу мировые поставки в период исторически низких запасов. Об этом пишет Bloomberg.

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Наиболее активно торгуемый контракт вырос на 5,4% до $10 380 за тонну, что является самым высоким показателем с 29 апреля. Фьючерсы вернулись к максимумам, достигнутым в начале этого года, после суровых погодных условий в ведущих странах-производителях Кот-д'Ивуаре и Гане.

«Перспективы среднего урожая ухудшились в последние недели», — говорит Стив Уотеридж, руководитель отдела исследований TRS by Expana. «Погодные условия в ближайшие три месяца определят, будет ли наблюдаться дальнейшее ухудшение».

Основные регионы выращивания в Западной Африке вступили в сезонный сухой период Харматтан, который может иссушить почву и вызвать стресс у сельскохозяйственных культур. Низкая влажность почвы и минимальное количество дождей помешают росту урожая в середине года, по мнению синоптиков Maxar Technologies Inc.