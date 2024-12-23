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23 декабря 2024, 14:03 Читати українською

Кибератака на госреестры: в Раде назвали возможные причины

Причиной масштабной кибератаки на государственные реестры Минюста мог быть как фишинг, так и подкуп работников, имевших доступ к этим реестрам, сообщил председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, передает Радио Свобода.

Причиной масштабной кибератаки на государственные реестры Минюста мог быть как фишинг, так и подкуп работников, имевших доступ к этим реестрам, сообщил председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, передает Радио Свобода.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробностиПо его словам, атака была хорошо подготовлена, а вход произошел с аккаунта высочайшего уровня.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

По его словам, атака была хорошо подготовлена, а вход произошел с аккаунта высочайшего уровня.

Для атаки враг мог также прибегнуть к вербовке работника учреждения.

«Здесь может быть фишинг компьютеров всех работников, возможно работающих с закрытым контуром, дистанционно, что в принципе запрещено. Поэтому это точно не Вася, Петя и кто-то еще. Это четко, круто спланированная кибернетическая атака, которую возможно было сделать с учетом достаточно системной организации», — сказал Федиенко.

Читайте: Кибератака на госреестры: МВД приостановило регистрацию смены собственности на авто

Депутат говорит, что, по его информации, базы данных удалось сохранить, поэтому реестры можно восстановить.

«Если у них сохранились где-то образы (архив данных, — ред.), что, я надеюсь, есть хорошо, мне подтвердили эту информацию из закрытых источников, я думаю, что неделю-две — они начнут постепенно восстанавливаться», — подчеркнул Федиенко.

Фишинг — разновидность кибератаки с использованием поддельных электронных писем, сообщений, чтобы обманом заставить личность предоставить конфиденциальную информацию.

Напомним

«Минфин» писал, что 19 декабря Минюст сообщил о масштабном сбое в работе госреестров.

В «Дии» заявили, что реестры приостановлены, поэтому временно не работают:

  • Услуги ФОП и ООО
  • Перерегистрация авто
  • Бронирование работников
  • єВідновлення
  • Выдержка из ЕГР
  • Актовые записи
  • Уведомление о поврежденном-уничтоженном имуществе
  • И другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния, Госреестром вещных прав и Госреестром обременений движимого имущества.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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asdf2024
asdf2024
23 декабря 2024, 14:31
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Кароче из текста я понял ,что в бухгалтерию пришло письмо ,«срочно надо оплатить».Бухгалтереэса открыла и адьёс…
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