Кибератака на госреестры: в Раде назвали возможные причины

Причиной масштабной кибератаки на государственные реестры Минюста мог быть как фишинг, так и подкуп работников, имевших доступ к этим реестрам, сообщил председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, передает Радио Свобода.
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По его словам, атака была хорошо подготовлена, а вход произошел с аккаунта высочайшего уровня.
Для атаки враг мог также прибегнуть к вербовке работника учреждения.
«Здесь может быть фишинг компьютеров всех работников, возможно работающих с закрытым контуром, дистанционно, что в принципе запрещено. Поэтому это точно не Вася, Петя и кто-то еще. Это четко, круто спланированная кибернетическая атака, которую возможно было сделать с учетом достаточно системной организации», — сказал Федиенко.
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Депутат говорит, что, по его информации, базы данных удалось сохранить, поэтому реестры можно восстановить.
«Если у них сохранились где-то образы (архив данных, — ред.), что, я надеюсь, есть хорошо, мне подтвердили эту информацию из закрытых источников, я думаю, что неделю-две — они начнут постепенно восстанавливаться», — подчеркнул Федиенко.
Фишинг — разновидность кибератаки с использованием поддельных электронных писем, сообщений, чтобы обманом заставить личность предоставить конфиденциальную информацию.
Напомним
«Минфин» писал, что 19 декабря Минюст сообщил о масштабном сбое в работе госреестров.
В «Дии» заявили, что реестры приостановлены, поэтому временно не работают:
- Услуги ФОП и ООО
- Перерегистрация авто
- Бронирование работников
- єВідновлення
- Выдержка из ЕГР
- Актовые записи
- Уведомление о поврежденном-уничтоженном имуществе
- И другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния, Госреестром вещных прав и Госреестром обременений движимого имущества.
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