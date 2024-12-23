Кибератака на госреестры: в Раде назвали возможные причины

Причиной масштабной кибератаки на государственные реестры Минюста мог быть как фишинг, так и подкуп работников, имевших доступ к этим реестрам, сообщил председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, передает Радио Свобода.

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По его словам, атака была хорошо подготовлена, а вход произошел с аккаунта высочайшего уровня.

Для атаки враг мог также прибегнуть к вербовке работника учреждения.

«Здесь может быть фишинг компьютеров всех работников, возможно работающих с закрытым контуром, дистанционно, что в принципе запрещено. Поэтому это точно не Вася, Петя и кто-то еще. Это четко, круто спланированная кибернетическая атака, которую возможно было сделать с учетом достаточно системной организации», — сказал Федиенко.

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Депутат говорит, что, по его информации, базы данных удалось сохранить, поэтому реестры можно восстановить.

«Если у них сохранились где-то образы (архив данных, — ред.), что, я надеюсь, есть хорошо, мне подтвердили эту информацию из закрытых источников, я думаю, что неделю-две — они начнут постепенно восстанавливаться», — подчеркнул Федиенко.

Фишинг — разновидность кибератаки с использованием поддельных электронных писем, сообщений, чтобы обманом заставить личность предоставить конфиденциальную информацию.

Напомним

«Минфин» писал, что 19 декабря Минюст сообщил о масштабном сбое в работе госреестров.

В «Дии» заявили, что реестры приостановлены, поэтому временно не работают: