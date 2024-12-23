В связи со сбоем в работе государственных реестров сервисные центры Министерства внутренних дел с 20 декабря вынужденно приостановили предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанными с изменением владельца.
Кибератака на госреестры: МВД приостановило регистрацию смены собственности на авто
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Какие услуги приостановлены
- регистрация смены собственника по договору купли-продажи (который оформлен в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через «Дию»);
- по договору дарения, мены, по наследству;
- по договору лизинга, биржевой сделке;
- вследствие выбраковки авто.
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Какие услуги доступны
- первая регистрация транспортных средств (новых и ввозимых из-за границы);
- установка газобаллонного оборудования;
- замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;
- экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);
- замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта;
- назначение должного пользователя.
«IT-специалисты компетентных служб работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра. Сроки возобновления работы реестра пока неизвестны. Как только реестр заработает — сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг», — говорится в сообщении.
Напомним
«Минфин» писал, что 19 декабря Минюст сообщил о масштабном сбое в работе госреестров.
В «Дии» заявили, что реестры приостановлены, поэтому временно не работают:
- Услуги ФЛП и ООО
- Перерегистрация авто
- Бронирование работников
- єВідновлення
- Выдержка из ЕГР
- Актовые записи
- Уведомление о поврежденном-уничтоженном имуществе
- И другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния, Госреестром вещных прав и Госреестром обременений движимого имущества.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
де ж ті українці, для яких українська — рідна? нема ні у владі, ні у спорті, ні у культурі, ні у ЗМІ, ніде
на фронтi…