Кибератака на госреестры: МВД приостановило регистрацию смены собственности на авто

В связи со сбоем в работе государственных реестров сервисные центры Министерства внутренних дел с 20 декабря вынужденно приостановили предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанными с изменением владельца.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие услуги приостановлены

регистрация смены собственника по договору купли-продажи (который оформлен в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через «Дию»);

по договору дарения, мены, по наследству;

по договору лизинга, биржевой сделке;

вследствие выбраковки авто.

Читайте: Как происходят нотариальные действия, пока реестры не работают

Какие услуги доступны

первая регистрация транспортных средств (новых и ввозимых из-за границы);

установка газобаллонного оборудования;

замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;

экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);

замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта;

назначение должного пользователя.

«IT-специалисты компетентных служб работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра. Сроки возобновления работы реестра пока неизвестны. Как только реестр заработает — сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что 19 декабря Минюст сообщил о масштабном сбое в работе госреестров.

В «Дии» заявили, что реестры приостановлены, поэтому временно не работают: