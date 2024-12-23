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23 декабря 2024, 9:01 Читати українською

Кибератака на госреестры: МВД приостановило регистрацию смены собственности на авто

В связи со сбоем в работе государственных реестров сервисные центры Министерства внутренних дел с 20 декабря вынужденно приостановили предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанными с изменением владельца.

В связи со сбоем в работе государственных реестров сервисные центры Министерства внутренних дел с 20 декабря вынужденно приостановили предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанными с изменением владельца.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКакие услуги приостановленырегистрация смены собственника по договору купли-продажи (который оформлен в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через «Дию»);по договору дарения, мены, по наследству;по договору лизинга, биржевой сделке;вследствие выбраковки авто.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие услуги приостановлены

  • регистрация смены собственника по договору купли-продажи (который оформлен в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через «Дию»);
  • по договору дарения, мены, по наследству;
  • по договору лизинга, биржевой сделке;
  • вследствие выбраковки авто.

Читайте: Как происходят нотариальные действия, пока реестры не работают

Какие услуги доступны

  • первая регистрация транспортных средств (новых и ввозимых из-за границы);
  • установка газобаллонного оборудования;
  • замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;
  • экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);
  • замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта;
  • назначение должного пользователя.

«IT-специалисты компетентных служб работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра. Сроки возобновления работы реестра пока неизвестны. Как только реестр заработает — сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что 19 декабря Минюст сообщил о масштабном сбое в работе госреестров.

В «Дии» заявили, что реестры приостановлены, поэтому временно не работают:

  • Услуги ФЛП и ООО
  • Перерегистрация авто
  • Бронирование работников
  • єВідновлення
  • Выдержка из ЕГР
  • Актовые записи
  • Уведомление о поврежденном-уничтоженном имуществе
  • И другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния, Госреестром вещных прав и Госреестром обременений движимого имущества.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
Три літри
Три літри
23 декабря 2024, 9:12
#
Пхах, потужна перемога жижиталізаторів
+
0
Hennady
Hennady
23 декабря 2024, 9:26
#
«Яки послуги доступні»
де ж ті українці, для яких українська — рідна? нема ні у владі, ні у спорті, ні у культурі, ні у ЗМІ, ніде
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 декабря 2024, 9:41
#
«де ж ті українці…»

на фронтi…
+
0
Serge55
Serge55
23 декабря 2024, 9:55
#
Екран смартфона не зручний, дуже маленький. Тому зручніше все робити на стаціонарному ПК, так міркують у розвинутих країнах і роблять увесь функціонал саме на десктопному варіану. Смартфон має фізичні обмеження екрану, що робить незручним його використання і погано вплива на зір.
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