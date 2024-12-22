Венгрия ведет переговоры о поставках российского газа через Украину

Венгрия ведет переговоры с россией и Украиной о сохранении поставок газа, несмотря на то, что импорт российского газа сейчас осуществляется через трубопровод «Турецкий поток». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Reuters.

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Проходящий через Украину трубопровод является одним из последних основных маршрутов российского газа в Европу, но он должен быть закрыт в конце этого года, поскольку Киев не хочет продлевать пятилетнее транзитное соглашение, по которому газ поставляется в Словакию, Чехию и Австрию.

«Мы сейчас пробуем трюк… что, если бы газ, когда он попадает на территорию Украины, уже не был бы российским, а был бы в собственности покупателей. Таким образом, попадающий в Украину газ больше не будет российским, а будет венгерским», — сказал Орбан на брифинге.

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Орбан отметил, что переговоры продолжаются, и пока не ясно, согласятся ли на это российский партнер и Украина, но Венгрия не откажется от украинского транзитного маршрута для газа.

В этом году Венгрия импортировала около 7,5 миллиарда кубометров российского газа по трубопроводу «Турецкий поток» и дополнительные объемы через Румынию. По словам Орбана, внутренняя добыча газа составляет около 1−1,5 миллиарда кубометров.