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22 декабря 2024, 14:04 Читати українською

Венгрия ведет переговоры о поставках российского газа через Украину

Венгрия ведет переговоры с россией и Украиной о сохранении поставок газа, несмотря на то, что импорт российского газа сейчас осуществляется через трубопровод «Турецкий поток». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Reuters.

Венгрия ведет переговоры с россией и Украиной о сохранении поставок газа, несмотря на то, что импорт российского газа сейчас осуществляется через трубопровод «Турецкий поток».
Фото: facebook.com/orbanviktor

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Проходящий через Украину трубопровод является одним из последних основных маршрутов российского газа в Европу, но он должен быть закрыт в конце этого года, поскольку Киев не хочет продлевать пятилетнее транзитное соглашение, по которому газ поставляется в Словакию, Чехию и Австрию.

«Мы сейчас пробуем трюк… что, если бы газ, когда он попадает на территорию Украины, уже не был бы российским, а был бы в собственности покупателей. Таким образом, попадающий в Украину газ больше не будет российским, а будет венгерским», — сказал Орбан на брифинге.

Читайте также: США разрешили Турции и Венгрии платить за российский газ через Газпромбанк

Орбан отметил, что переговоры продолжаются, и пока не ясно, согласятся ли на это российский партнер и Украина, но Венгрия не откажется от украинского транзитного маршрута для газа.

В этом году Венгрия импортировала около 7,5 миллиарда кубометров российского газа по трубопроводу «Турецкий поток» и дополнительные объемы через Румынию. По словам Орбана, внутренняя добыча газа составляет около 1−1,5 миллиарда кубометров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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0
Smehue4ki
Smehue4ki
22 декабря 2024, 17:00
#
Та не дай Боже продовжити ці профіти Газпрому і Орбану
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0
Kankakee
Kankakee
22 декабря 2024, 17:02
#
УНІАН пише що по висновкам МВФ Україну чекає економічний шок — в першому кварталі 2025, якщо так то тоді і Угорщина зможе вигнути свою лінію 🙈
+
0
Три літри
Три літри
22 декабря 2024, 17:24
#
Невже Угорщина, що сидить на дотаціях ЄС як наркоман на голці зможе осипати Україну баблом?

Це скоріш саму Угорщину чекає в першому кварталі економічний шок — дешевий російький газ «всё».
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0
Три літри
Три літри
22 декабря 2024, 17:23
#
Пхах, клоуне згадав що йому газ треба
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