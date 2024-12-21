Гетманцев прогнозирует переход на прогрессивную шкалу НДФЛ после войны

Следующий созыв Верховной Рады, послевоенный, вынужден будет принять прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью Интерфакс-Украина.

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«И там часть шкалы будет выше 18%, часть будет ниже. Думаю, что это абсолютно правильное решение, к которому мы уже готовы», — сказал он.

Комментируя возможность сохранения завышенной не так давно с 1,5% до 5% ставки военного сбора после войны, Гетманцев отметил, что срок деяния этого повышения верно определен — до конца военного положения.

«Срок определен однозначно, не требуется никаких изменений в закон, не требуется никаких обсуждений — эти 3,5% соскочат сами по себе», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, как работодатели отреагируют на повышение военного сбора — полностью переведут его на наемных работников или компенсируют соответствующим повышением зарплаты, — Гетманцев выразил мнение, что это будет определяться соотношением спроса и предложения на рынке труда, на котором сейчас в Украине есть структурные проблемы, структурная безработица: высококвалифицированные работники в дефиците, но вместе с тем вдвое по сравнению с мирным временем, выросла общая безработица — до 18,2% по итогам прошлого года.

«Для дефицитных профессий, я не исключаю, что работодатель возьмет на себя это повышение. Что касается тех профессий, где спрос ниже предложения, соответственно его на себя возьмет работник», — предположил председатель комитета.

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Гетманцев также категорически отверг мнение, что повышение военного сбора до 5% и других налогов может привести к росту тени.

«Это совершенно бессмысленные манипулятивные разговоры от псевдоэкспертов о провоцировании этим законом тени. Мне даже стыдно комментировать, что повышение „аж“ на 3,5% военного сбора заставляет уходить в тень. Мы знаем, что зарплаты в тени — это одна из самых распространенных схем по уклонением от налогообложения в течение всех лет независимости. Поэтому никак это на тенизацию не повлияет», — считает он.

Глава комитета подчеркнул, что, напротив, сейчас фиксируется мощный тренд по детенизации заработной платы, связанный с несколькими причинами.

«Первое — это позиция ответственного бизнеса, который целенаправленно выходит из тени и вообще отказывается от схем уклонения от налогообложения. Второе — это вопрос бронирования от мобилизации, где сейчас требование к средней зарплате установлено на уровне 20 тыс. грн», — отметил Гетманцев.

Он добавил, что также важна роль в детенизации заработных плат налоговой службы, для которой это один из приоритетов в работе.

«Предприятия очень хорошо знают, что если заработная плата ниже средней отрасли, то это один из критериев того, чтобы предприятие усиленно отрабатывалось на уровне налогового контроля», — пояснил глава комитета.