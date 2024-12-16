Депозитные ставки ниже инфляции, гривна падает: главное за понедельник

Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне. Доллар в третий раз за декабрь обновил исторический максимум. Официальный курс на 17 декабря 2024 установлен на уровне: 41,7403 гривен за 1 доллар (+0,1333 грн).

Депозитные ставки для населения упали до 9,6% — НБУ

Национальный банк обнародовал оперативные данные по изменению процентных ставок по депозитам и объемам привлеченных средств на счета резидентов в ноябре 2024 года. В ноябре наблюдались разнонаправленные изменения для корпоративного сектора и домашних хозяйств (население).

Биткоин обновил исторический максимум выше $106 000 после заявлений Трампа о резервном фонде

В ночь на 16 декабря 2024 года курс биткоина поднялся выше $106 000, обновив исторический максимум.

Экономить резервы или залить рынок долларом: какую стратегию выберет НБУ, и что будет с курсом