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16 декабря 2024, 9:52 Читати українською

Биткоин обновил исторический максимум выше $106 000 после заявлений Трампа о резервном фонде

В ночь на 16 декабря 2024 года курс биткоина поднялся выше $106 000, обновив исторический максимум. Актив отметился приростом седьмую неделю подряд, отметили в Bloomberg.

В ночь на 16 декабря 2024 года курс биткоина поднялся выше $106 000, обновив исторический максимум.
Фото: depositphotos

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Исторический максимум

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 09:00 составляет $105 000. Прирост на недельном чарте составляет 3,95%.

По данным Bloomberg, 15 декабря 2024 года биткоин закрыл приростом седьмую неделю подряд. В издании отметили, что последний раз подобный ряд побед наблюдался в 2021 году, когда актив поднялся до $69 000, после чего его цена упала.

В то же время, как показывают рыночные данные, темп прироста стоимости первой криптовалюты замедляется. Аналитик компании IG Australia Pty Тони Сикамор отметил, что это может являться признаком будущей коррекции.

Кроме биткоина, небольшим приростом отличилось большинство других крупных по показателю капитализации криптоактивов. Криптовалюта Ethereum выросла на 3,34% до $3974.

Драйверы роста

Вероятными драйверами роста могут быть два фактора — упоминание избранного президента США Дональдом Трампом биткоина-резерва в интервью СМИ и включение компании MicroStrategy в индекс Nasdaq-100.

«Мы сделаем что-то большое для крипт, потому что не хотим, чтобы Китай или кто-либо другой, не только Китай, захватывали эту сферу. Мы хотим быть впереди», — заявил Трамп в интервью CNBC.

На вопрос о возможности создания резерва криптовалюты, Трамп ответил: «Да, я думаю, что это возможно».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+54
Daos
Daos
16 декабря 2024, 11:01
#
США будут делать стратегический биткоин-резерв. У местных ло*терейщиков вынос мозга) И огромнейшее сожаление, что не прикупили, когда он был в сотни раз дешевле. Правда на публику никто этого не признает)
+
+30
vPrirech
vPrirech
16 декабря 2024, 11:19
#
Я не «експерт», не слідкую за штатами і не вдавався в деталі, але на скільки я розумію Трамп і Маск це зовсім не про політику та машини/ракети, це більше про бізнес та вартість акцій. І як я розумію ці два «бізнесмена» з цим справляються на 120%.
+
+45
Dafxf4300
Dafxf4300
16 декабря 2024, 12:34
#
Вони вміють гарно надувати бульбашки щоб потім прокатувати довірливих інвесторів.
+
0
gucci
gucci
16 декабря 2024, 12:56
#
Трамп сам не розуміє, що патякає. А від патякання бтк росте. Так само і тесла. Єдине, що має зміст в цьому булрані тесли, — це доступ до тіла трампа.
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