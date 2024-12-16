Биткоин обновил исторический максимум выше $106 000 после заявлений Трампа о резервном фонде

В ночь на 16 декабря 2024 года курс биткоина поднялся выше $106 000, обновив исторический максимум. Актив отметился приростом седьмую неделю подряд, отметили в Bloomberg .

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Исторический максимум

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 09:00 составляет $105 000. Прирост на недельном чарте составляет 3,95%.

По данным Bloomberg, 15 декабря 2024 года биткоин закрыл приростом седьмую неделю подряд. В издании отметили, что последний раз подобный ряд побед наблюдался в 2021 году, когда актив поднялся до $69 000, после чего его цена упала.

В то же время, как показывают рыночные данные, темп прироста стоимости первой криптовалюты замедляется. Аналитик компании IG Australia Pty Тони Сикамор отметил, что это может являться признаком будущей коррекции.

Кроме биткоина, небольшим приростом отличилось большинство других крупных по показателю капитализации криптоактивов. Криптовалюта Ethereum выросла на 3,34% до $3974.

Драйверы роста

Вероятными драйверами роста могут быть два фактора — упоминание избранного президента США Дональдом Трампом биткоина-резерва в интервью СМИ и включение компании MicroStrategy в индекс Nasdaq-100.

«Мы сделаем что-то большое для крипт, потому что не хотим, чтобы Китай или кто-либо другой, не только Китай, захватывали эту сферу. Мы хотим быть впереди», — заявил Трамп в интервью CNBC.

На вопрос о возможности создания резерва криптовалюты, Трамп ответил: «Да, я думаю, что это возможно».