Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне. Доллар в третий раз за декабрь обновил исторический максимум.
Доллар снова обновил исторический максимум в паре с гривной
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Официальный курс на 17 декабря 2024 установлен на уровне: 41,7403 гривен за 1 доллар (+0,1333 грн).
Предыдущий максимум был 4 декабря — 41,6972 грн/доллар.
Официальный курс евро составит 43,8064 грн за 1 евро (+0,0691 грн).
Источник: Минфин
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