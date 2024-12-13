Правительство подарит 908 грн 18-летним украинцам. Их можно потратить на книги

На следующей неделе правительство запускает программу по выдаче карточек на 908 гривен украинцам, которым исполнилось 18 лет в этом году, на покупку книг. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Те, кому в этом году исполнилось 18 лет, смогут получить специальную карточку на 908 грн, чтобы приобрести книги, напечатанные в Украине на украинском языке», — сообщил он.

Шмигаль считает, что это важный элемент поддержки книгоиздательства и чтения на украинском языке на фоне войны.

Читайте также: Украинцы нашли лазейку, чтобы обналичить «тысячу Зеленского»