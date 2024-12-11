Украинцы нашли лазейку, чтобы обналичить «тысячу Зеленского»

Некоторые украинцы, уже получившие выплату от государства, которую окрестили «тысячей Зеленского», смогли вывести средства в наличные деньги через сервис EasyPay. После того, как в компании заметили аномальную активность, то сразу закрыли функцию, которая позволяла это делать. CEO платежного сервиса Алексей Авраменко, пишет dev.ua.

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Что известно

«Сегодня ночью первые люди успели вывести в наличные средства через EasyPay через мобильных операторов», — рассказал он.

По словам Авраменко, 10 декабря EasyPay наблюдал аномально высокое количество новых регистраций — 340 000 пользователей, тогда как обычно количество новых пользователей не превышает 1 000. Соответственно, возможный объем выведенных в наличные средства мог бы составить 340 млн грн, если бы сервис не отключил функцию возврата средств.

Формально, говорит Алексей, нарушения в возвращении средств пользователями нет. «Но когда происходят возвращения, нарушается сама философия инициативы. Тысяча — не подачка, это поддержка национальной экономики», — объяснил предприниматель.

Подробности

Впрочем, Авраменко признал, что украинцы воспользовались возможностью перевести в наличную форму, полученную от государства 1000 грн «Зимней еПоддержки».

«К сожалению, мы были вынуждены отключить функцию возврата денег для абонентов Vodafone и Life, пояснил он.

Вечером 10 декабря стало известно, что украинцы нашли способ обналичивать целевые средства, полученные от государства, несмотря на то, что спектр услуг и товаров, на которые можно потратить «тысячу Зеленского», достаточно ограничен.