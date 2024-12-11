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11 декабря 2024, 18:05 Читати українською

Украинцы нашли лазейку, чтобы обналичить «тысячу Зеленского»

Некоторые украинцы, уже получившие выплату от государства, которую окрестили «тысячей Зеленского», смогли вывести средства в наличные деньги через сервис EasyPay. После того, как в компании заметили аномальную активность, то сразу закрыли функцию, которая позволяла это делать. CEO платежного сервиса Алексей Авраменко, пишет dev.ua.

Некоторые украинцы, уже получившие выплату от государства, которую окрестили «тысячей Зеленского», смогли вывести средства в наличные деньги через сервис EasyPay.

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Что известно

«Сегодня ночью первые люди успели вывести в наличные средства через EasyPay через мобильных операторов», — рассказал он.

По словам Авраменко, 10 декабря EasyPay наблюдал аномально высокое количество новых регистраций — 340 000 пользователей, тогда как обычно количество новых пользователей не превышает 1 000. Соответственно, возможный объем выведенных в наличные средства мог бы составить 340 млн грн, если бы сервис не отключил функцию возврата средств.

Формально, говорит Алексей, нарушения в возвращении средств пользователями нет. «Но когда происходят возвращения, нарушается сама философия инициативы. Тысяча — не подачка, это поддержка национальной экономики», — объяснил предприниматель.

Подробности

Впрочем, Авраменко признал, что украинцы воспользовались возможностью перевести в наличную форму, полученную от государства 1000 грн «Зимней еПоддержки».

«К сожалению, мы были вынуждены отключить функцию возврата денег для абонентов Vodafone и Life, пояснил он.

Вечером 10 декабря стало известно, что украинцы нашли способ обналичивать целевые средства, полученные от государства, несмотря на то, что спектр услуг и товаров, на которые можно потратить «тысячу Зеленского», достаточно ограничен.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+27
3212242
3212242
11 декабря 2024, 18:15
#
«Тисяча — не подачка, це підтримка національної економіки»"
Та нє, на вигляд таки подачка. Принципово не братиму.
+
0
Abramon
Abramon
11 декабря 2024, 18:41
#
Хто б сумнівався у кмітливості барижної натури.))
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