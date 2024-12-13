Киевляне задолжали за отопление и горячую воду более 7 миллиардов

Общий долг киевлян за коммуналку перед «Киевтеплоэнерго» составляет более 7 млрд. грн. В частности, долг за отопление составляет 4,3 млрд грн, за горячую воду — 2,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что большинство киевлян добросовестно оплачивают потребленные коммунальные услуги, не накапливая задолженность. Впрочем, около 70% долга приходится на 160 тысяч. лицевых счетов — это около 15% от общего числа клиентов.

«Как правило, это владельцы элитной недвижимости, квартир большой площади или владельцы нескольких жилищ. Такие клиенты более полугода и больше не регулируют вопросы задолженности и не платят за тепло и горячую воду», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что только штрафные санкции оказывают влияние на должников и побуждают их двигаться в направлении решения вопроса — уплаты долга или его реструктуризации. Да, только в ноябре более 90 тыс. клиентов получили начисление пени на общую сумму более 6 млн. грн.

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Отмечается, что если должник и дальше продолжает игнорировать счета, то задолженность будут взиматься через суд. В таком случае взыскание может превышать сумму самого долга до 20%, что связано с судебными и другими сопутствующими издержками.

К тому же, после решения суда средства могут быть списаны со счета принудительно, также может быть арестовано или ограничено право пользования средствами на счете или даже имуществом.